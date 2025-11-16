Gewürz-Trick: So bleiben deine Kartoffeln wochenlang keimfrei

Ein unscheinbares Gewürzblatt als Retter der Kartoffelvorräte: Mit diesem natürlichen Helfer bleiben die Knollen länger keimfrei und frisch.

Kartoffeln beginnen selbst unter optimalen Lagerbedingungen irgendwann zu keimen – ein deutliches Signal für nachlassende Frische. Doch ein simpler Küchentrick kann Abhilfe schaffen: Platzieren Sie einfach ein Lorbeerblatt zwischen den Knollen. Die natürlichen ätherischen Öle des Gewürzblatts wirken als natürlicher Keimhemmer und verzögern das Austreiben erheblich – ohne jegliche chemische Zusätze. Diese einfache Methode nutzt die pflanzlichen Wirkstoffe des Lorbeers und verlängert die Haltbarkeit spürbar.

In Kombination mit kühler, lichtgeschützter Lagerung und gelegentlich einem Apfel bleiben Ihre Kartoffeln deutlich länger genießbar. So reduzieren Sie Lebensmittelabfall und sparen gleichzeitig Geld – mit minimalen Mitteln und ganz ohne bedenkliche Substanzen.

Wirkungsweise des Lorbeers

Die keimhemmende Wirkung des Lorbeers basiert auf seinen natürlichen ätherischen Ölen. Ein bis zwei Blätter zwischen den Kartoffeln reichen aus, um das Austreiben deutlich zu verlangsamen – die Knollen behalten ihre glatte Oberfläche und bleiben länger frisch. Ein weiterer Vorteil: Lorbeer hält potenzielle Schädlinge fern, die sonst die Kartoffelvorräte befallen könnten. Laut GoFeminin zählt dieser Haushaltstipp zu den besonders effektiven Methoden.

Die Inhaltsstoffe des Lorbeerblatts entfalten gleich mehrere positive Wirkungen: Sie hemmen sowohl Bakterien als auch Pilzwachstum. Beide Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Keimbildung von Kartoffeln, da besonders Mikroorganismen den Austriebsprozess beschleunigen können. Die ätherischen Öle schaffen eine Umgebung, in der der natürliche Keimungsprozess verzögert wird.

Optimale Lagerbedingungen

Der praktische Effekt ist beeindruckend: Bei Kartoffeln, die mit Lorbeerblättern gelagert und gleichzeitig kühl und dunkel aufbewahrt werden, zeigt sich nach zehn Tagen kaum Keimbildung. Im direkten Vergleich weisen Knollen ohne diese Behandlung unter identischen Bedingungen bereits deutliche Austriebe auf, wie Merkur in einem Bericht feststellt.

Für noch bessere Ergebnisse lassen sich weitere Methoden kombinieren: Die Lagerung mit Äpfeln kann überraschend wirksam sein. Das von Äpfeln abgegebene Ethylen (Pflanzenhormon) aktiviert die Kartoffeln zunächst, unterdrückt aber bei kontinuierlicher Einwirkung das Keimen. Etwa zwei Äpfel sind für 2–5 kg Kartoffeln ausreichend. Entscheidend bleibt der richtige Lagerort: Ein dunkler, gut belüfteter und kühler Platz – beispielsweise im Keller oder in einer Vorratskammer – bietet optimale Bedingungen.

Etwa zwei Äpfel sind für 2–5 kg Kartoffeln ausreichend.