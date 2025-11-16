Mutter und Kinder starben im Türkei-Urlaub: Hotel der Familie evakuiert

Eine Hamburger Familie ist in einem Hotel in Istanbul ums Leben gekommen. Die Mutter und ihre zwei Kinder starben, während der Vater in kritischem Zustand im Krankenhaus liegt.

Nach dem Vorfall wurde das Hotel evakuiert und alle Gäste in andere Unterkünfte verlegt. Die türkische Zeitung Birgün berichtet, dass zwei weitere Hotelgäste – ein Italiener und ein Marokkaner – mit ähnlichen Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

⇢ Drei Tote: Weitere Türkei-Touristen mit Lebensmittelvergiftung eingeliefert



Pestizid-Verdacht

Ermittlungen der Behörden haben ergeben, dass in einem Bereich des Hotels vor kurzem Schädlingsbekämpfungsmittel zum Einsatz kam, wie die Tageszeitung Hürriyet meldet. Im Zuge der Untersuchungen wurden sieben Personen festgenommen, darunter der Hotelbesitzer, der Sohn eines Schädlingsbekämpfungsunternehmens sowie ein Mitarbeiter, der die Sprüharbeiten durchgeführt hatte.

Die Ermittlungsbehörden hatten zunächst vier Personen in Gewahrsam genommen, die unter Verdacht stehen, der Familie kontaminierte Nahrungsmittel verkauft zu haben. Die ursprüngliche Vermutung der Ermittler war eine tödliche Lebensmittelvergiftung.

⇢ Mutter und Kinder nach Muschel-Snack verstorben – Neue tragische Details enthüllt



Tragischer Urlaub

Die verstorbenen Familienmitglieder – der sechsjährige Kadir, seine dreijährige Schwester Masal und ihre Mutter Cigdem B. – wurden mittlerweile beigesetzt. Der 38-jährige Vater Servet B. schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Die Familie, die jährlich Urlaub in der Türkei machte, war erst am Sonntag in Istanbul angekommen.

Am Mittwoch suchten sie mit Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen ein Krankenhaus auf, kehrten jedoch ins Hotel zurück, wo sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechterte.