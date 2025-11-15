Drei Tote: Weitere Türkei-Touristen mit Lebensmittelvergiftung eingeliefert

Drei Tote, ein Überlebender und nun zwei weitere Vergiftungsfälle: Der Familienurlaub in Istanbul wird zum tödlichen Rätsel, das die Ermittler vor große Fragen stellt.

Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder in Istanbul wurden laut Medienberichten zwei weitere Touristen mit Vergiftungssymptomen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die betroffenen Personen hatten im selben Hotel im Stadtteil Fatih übernachtet wie die Familie aus Hamburg, wie die Nachrichtenagentur DHA mitteilte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Bei den neu betroffenen Personen handelt es sich der Tageszeitung “Cumhuriyet” zufolge um Reisende aus Italien und Marokko.

Die Hamburger Familie war zu einem einwöchigen Aufenthalt in die Türkei gereist. Der geplante Erholungsurlaub nahm jedoch ein tragisches Ende. Am 11. November wurden Vater, Mutter und beide Kinder bewusstlos in ihrem Hotelzimmer aufgefunden und umgehend in ein Krankenhaus transportiert. Dort verstarben Mutter Cigdem B. sowie ihre Kinder Kadir (6) und Masal (3). Der 38-jährige Vater Servet überlebte und befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung.

Tragisches Familienunglück

Das Familienglück wurde jäh zerstört: Noch im Spätsommer hatte Mutter Cigdem in Hamburg stolz mit ihrem Sohn Kadir bei dessen Einschulung und der dreijährigen Tochter Masal posiert. Die Ermittler untersuchen, ob möglicherweise Muscheln, die die Familie verzehrt hatte, für die Vergiftung verantwortlich sein könnten. Angesichts der weiteren erkrankten Hotelgäste rückt nun jedoch die Unterkunft selbst als möglicher Ursprung der Vergiftung in den Fokus.

Wie BILD berichtet, verfügt das Hotel weder über ein Restaurant noch bietet es Frühstück an. Das Foyer der Istanbuler Unterkunft macht einen sauberen und gepflegten Eindruck. Die Obduktionen der beiden Kinder wurden Berichten zufolge bereits abgeschlossen. Die äußerliche Untersuchung der Körper ergab bis auf traumatische Spuren, Rötungen im Magen und lokale Blutungen in der Magenwand keine weiteren Auffälligkeiten.

Medizinische Befunde

Bei der im Krankenhaus verstorbenen Mutter Cigdem B. diagnostizierten die Ärzte Magengeschwüre und heftige Blutungen. Eine konkrete Todesursache konnten sie jedoch nicht feststellen. Daher wurden für weiterführende Untersuchungen Proben entnommen, deren Ergebnisse noch ausstehen. Angehörige haben die sterblichen Überreste im rechtsmedizinischen Institut abgeholt.

Die Beisetzung der Verstorbenen findet am Samstag in Afyonkarahisar statt.