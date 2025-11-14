Tödliches Street-Food: Ganze Familie nach Muschel-Snack ausgelöscht

Tödliche Wendung im Familienurlaub: Nach dem Tod beider Kinder ist nun auch die Mutter der Hamburger Familie an den Folgen einer mutmaßlichen Muschelvergiftung gestorben.

Die Tragödie einer Hamburger Familie im Türkei-Urlaub hat eine weitere erschütternde Wendung genommen. Nach dem Ableben beider Kinder im Alter von drei und sechs Jahren ist nun auch die Mutter ihren schweren Vergiftungserscheinungen erlegen, wie die Nachrichtenagentur DHA meldet. Der Vater befindet sich weiterhin in kritischem Zustand und wird künstlich beatmet.

Die Familie war erst am 9. November zu ihrem Istanbul-Aufenthalt aufgebrochen. Bereits zwei Tage später sollen sie laut Anadolu gefüllte Muscheln konsumiert haben. In anderen Medienberichten werden zusätzlich gefüllte Ofenkartoffeln (Kumpir) erwähnt, die die Urlauber im Stadtteil Ortaköy verzehrt haben sollen. Die mit Reis gefüllten Muscheln zählen zu den beliebtesten Street-Food-Spezialitäten Istanbuls und werden an zahlreichen Straßenständen sowie in Imbisslokalen angeboten.

Am darauffolgenden Tag verschlechterte sich der Gesundheitszustand aller Familienmitglieder dramatisch. Mit Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen wurden sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach initialer Behandlung entließen die Mediziner die Familie wieder. Im Hotel wurden jedoch später Mutter und Tochter bewusstlos aufgefunden, woraufhin alle Familienmitglieder erneut in die Klinik eingeliefert wurden. Für die beiden Kinder kam jede Hilfe zu spät – sie verstarben in der medizinischen Einrichtung. Nun ist auch die Mutter den Folgen der Vergiftung erlegen.

Gefährliche Muschelvergiftungen

Muschelvergiftungen können tatsächlich tödliche Konsequenzen haben, besonders bei bestimmten Vergiftungsformen. Als besonders gefährlich gilt die paralytische Muschelvergiftung (PSP), die durch Saxitoxine ausgelöst wird. Diese Giftstoffe stammen von speziellen Einzellern (Dinoflagellaten) und können bereits in geringen Mengen lebensbedrohlich sein. Ohne Behandlung kann PSP tödlich verlaufen, da sie zu Muskellähmungen und schwerer Atemnot führen kann.

Die typischen Anzeichen einer paralytischen Muschelvergiftung beginnen mit einem Kribbeln im Mundbereich, das sich auf die Extremitäten ausbreitet. In schwerwiegenden Fällen kann sich eine Schwäche der Atemmuskulatur entwickeln, die ohne künstliche Beatmung zum Tod führen kann. Die ersten Symptome treten zwischen 5 und 30 Minuten nach dem Verzehr auf, gefolgt von Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfen und zunehmender Muskelschwäche. Besonders gefährdet sind Kinder, Senioren und Schwangere. Spezifische Gegenmittel existieren nicht, weshalb die Behandlung hauptsächlich symptomatisch erfolgt. Bei schweren Fällen mit Atemlähmung ist künstliche Beatmung essentiell. Andere Formen wie die diarrhöische Muschelvergiftung (DSP) verlaufen in der Regel milder und beschränken sich meist auf Magen-Darm-Beschwerden.

Behördliche Maßnahmen

Die türkischen Behörden haben inzwischen erste Maßnahmen ergriffen. Wie Justizminister Yilmaz Tunc auf der Plattform X bekannt gab, wurden vier Verdächtige festgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich laut dem Staatssender TRT um Verkäufer von Süßwaren, gefüllten Muscheln und einem traditionellen Gericht aus Kalbsdärmen. Der Minister teilte zudem mit, dass entsprechende Proben an den Verzehrorten der Familie entnommen wurden. Die exakte Todesursache wird noch untersucht, wobei eine Lebensmittelvergiftung als wahrscheinlich gilt. Der Vater wird nach türkischen Medienberichten weiterhin intensivmedizinisch betreut.

Die Stadtverwaltung im Istanbul-Bezirk Besiktas hat reagiert: “Der Betrieb, von dem angenommen wird, dass er den Vorfall verursacht hat, wurde von den zuständigen Einheiten unserer Gemeinde zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit auf unbestimmte Zeit versiegelt”, erklärte sie laut der Zeitung Cumhuriyet. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein Lebensmittelgeschäft in Besiktas, das inzwischen behördlich geschlossen wurde.

