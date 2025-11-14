Horror-Urlaub in Istanbul: Frau und Kinder gestorben

Eine deutsche Familie aus Hamburg erlebte während ihres Türkei-Urlaubs eine unfassbare Tragödie. Die Mutter und ihre beiden Kinder kamen in Istanbul ums Leben. Die vierköpfige Familie – Eltern mit einem sechsjährigen Sohn und einer dreijährigen Tochter – war am Sonntag zu einer Reise in die Türkei aufgebrochen. Es handelte sich um deutsche Staatsangehörige mit türkischen Wurzeln, die ihre alte Heimat besuchen wollten.

Am Dienstag nahm das Unglück seinen Lauf. Die Familie kaufte bei einem Straßenhändler gefüllte Muscheln sowie in einem anderen Geschäft Suppe und Kokorec – ein traditionelles türkisches Gericht aus Kalbsdärmen. Auf dem Weg zurück zur Unterkunft erwarben sie laut Angaben des Vaters noch Lokum, eine türkische Süßspeise, und Wasser.

Dramatische Entwicklung

Bereits am folgenden Tag musste die gesamte Familie mit Symptomen wie Übelkeit und Erbrechen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ärzte vermuteten eine Lebensmittelvergiftung. Nach einer ersten Behandlung wurden die Patienten wieder entlassen.

Doch kurz darauf fand man Mutter und Tochter bewusstlos im Hotelzimmer vor. Die Familie wurde erneut ins Krankenhaus gebracht, wo die Mutter und beide Kinder verstarben. Der Vater wird derzeit noch auf der Intensivstation medizinisch versorgt.

Behördliche Maßnahmen

Die genaue Todesursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ob tatsächlich verdorbene Nahrungsmittel zum Tod der drei Familienmitglieder führten, steht noch nicht fest. Die türkischen Behörden haben jedoch bereits Maßnahmen ergriffen.

“Der Betrieb, von dem angenommen wird, dass er den Vorfall verursacht hat, wurde von den zuständigen Einheiten unserer Gemeinde zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit auf unbestimmte Zeit versiegelt”, erklärte die Stadtverwaltung. Die Untersuchungen dauern an, wobei eine Lebensmittelvergiftung als wahrscheinlichste Ursache gilt.