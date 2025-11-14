Lebensgefährtin verprügelt – danach schlief er einfach ein

Schwer verletzt im Stiegenhaus gefunden – eine 53-Jährige überlebte offenbar einen brutalen Angriff ihres Lebensgefährten, der später schlafend in der verwüsteten Wohnung entdeckt wurde.

Polizeikräfte wurden am Abend gegen 21:20 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in Voitsberg gerufen, nachdem im Stiegenhaus eine schwer verletzte Frau entdeckt worden war. Die 53-Jährige erhielt vor Ort eine Erstversorgung durch Sanitäter des Roten Kreuzes und wurde anschließend in das Unfallkrankenhaus Graz transportiert. Nach ersten Erkenntnissen eskalierte offenbar ein Streit zwischen der Frau und ihrem 41-jährigen Lebensgefährten. Der Mann soll seine Partnerin attackiert und auf sie eingeschlagen haben.

Verwüstete Wohnung

Die Einsatzkräfte machten sich umgehend auf die Suche nach dem Tatverdächtigen. In der gemeinsamen Wohnung des Paares wurden die Beamten schließlich fündig. Der 41-Jährige lag schlafend auf der Couch, während um ihn herum deutliche Spuren der Auseinandersetzung sichtbar waren. In der völlig verwüsteten Wohnung fanden die Polizisten zerbrochene Gegenstände und umgestürzte Blumentöpfe vor.

Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes stellten die Beamten eine leichte Alkoholisierung fest. Ein zusätzlich durchgeführter Harn-Schnelltest erhärtete zudem den Verdacht auf Drogenkonsum.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 41-Jährige festgenommen.