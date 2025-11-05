Familienkonflikt in Villach: Vater und Sohn nach Gewaltattacke in Haft

Vater und Sohn prügeln brutal auf Familienmitglied ein – Passanten werden Zeugen der schockierenden Szene. Die Flucht der Täter währt nur kurz.

Nach einem brutalen Angriff auf einen 41-jährigen Mann in Villach befinden sich zwei Familienmitglieder in Haft. Der Vorfall ereignete sich am 2. Oktober 2025 gegen Mittag in der Auer-v.-Welsbach-Straße, wo Passanten beobachteten, wie ein 63-jähriger Vater und sein 39-jähriger Sohn mit Fäusten und Tritten auf den Mann einschlugen. Die Angreifer, beide armenische Staatsbürger, flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug vom Tatort. Das schwer verletzte Opfer – der Sohn beziehungsweise Bruder der Tatverdächtigen – verließ ebenfalls die Örtlichkeit, noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen.

Dank aufmerksamer Zeugen, die das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs notierten und die Polizei verständigten, konnten die Ermittler rasch handeln. An der Meldeadresse des Fahrzeugs trafen die Beamten auf eine Frau, die den Vorfall bestätigte und die eigenen Familienangehörigen als Täter identifizierte. Das Opfer wurde später in seiner Wohnung aufgefunden und musste mit erheblichen Verletzungen stationär im Landeskrankenhaus Villach aufgenommen werden.

Festnahme erfolgt

Die Schnelle Interventionsgruppe und die Streife „Viper Villach“ nahmen die beiden Tatverdächtigen an ihren Wohnadressen fest. Zunächst wurden die Männer nach ihrer Aussageverweigerung auf freiem Fuß angezeigt. Nach Abschluss der Ermittlungen entschieden die Behörden jedoch aufgrund der Schwere des Angriffs und des erhöhten Gewaltpotenzials, eine Festnahmeanordnung zu erlassen.

Die Hintergründe der familiären Gewalttat werden derzeit noch untersucht.