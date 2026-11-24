Wer bei Ryanair keinen Sitzplatz reserviert, muss jetzt länger auf seine Platznummer warten. Eine neue Regelung sorgt dafür, dass Reisende oft erst wenige Stunden vor dem Abflug erfahren, wo sie sitzen.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat ihre Regeln für die kostenlose Sitzplatzvergabe geändert. Wer bei der Buchung auf eine kostenpflichtige Sitzplatzreservierung verzichtet, erhält seinen zufällig zugeteilten Platz normalerweise erst wenige Stunden vor dem Abflug angezeigt. Die Änderung gilt auch für Reisende, die von Österreich oder Deutschland aus fliegen.

Sitzplatz erst kurz vor dem Abflug

Eingeführt wurde die neue Regelung mit dem Winterflugplan Ende Oktober 2026. Wie die „Irish Times“ berichtet, erfahren Passagiere ihre Sitzplatznummer nun in der Regel erst rund drei Stunden vor dem geplanten Start. Ryanair bestätigte die Änderung und erklärte, dass die digitale Bordkarte etwa drei bis vier Stunden vor dem Abflug automatisch aktualisiert werde. Das offizielle Hilfezentrum nennt allerdings ein breiteres Zeitfenster von 72 bis zwei Stunden vor dem Start. Der genaue Zeitpunkt kann daher variieren.

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Bislang wurde der kostenlose Zufallsplatz beim Online-Check-in vergeben. Wer mit dem zugeteilten Platz unzufrieden war, konnte anschließend noch vergleichsweise lange überlegen, ob er gegen Aufpreis einen anderen Sitzplatz buchen möchte. Diese Möglichkeit wird durch die spätere Vergabe deutlich eingeschränkt. Wer erst wenige Stunden vor dem Abflug erfährt, wo er sitzt, hat entsprechend weniger Zeit, sich für einen kostenpflichtigen Wechsel zu entscheiden.

Check-in weiterhin kostenlos möglich

Am kostenlosen Online-Check-in ändert sich grundsätzlich nichts. Reisende ohne reservierten Sitzplatz können sich bei Ryanair bereits 72 Stunden vor dem Abflug einchecken. Spätestens zwei Stunden vor dem geplanten Start muss der Online-Check-in abgeschlossen sein. Wer hingegen einen Sitzplatz gegen Bezahlung reserviert hat, kann unter den entsprechenden Voraussetzungen bereits 60 Tage vor dem Abflug einchecken.

Wichtig: Auch ohne kostenpflichtige Sitzplatzreservierung bleibt die zufällige Zuteilung kostenlos. Passagiere müssen also nicht zusätzlich bezahlen, nur weil sie ihre Sitzplatznummer früher erfahren möchten.

Ryanair erklärt die Änderung

Die Fluggesellschaft begründet ihre Entscheidung mit Beschwerden aus dem vergangenen Sommer. Damals hätten einige Passagiere ihren bevorzugten Sitzplatz am Reisetag nicht mehr buchen können, weil dieser bereits zuvor kostenlos einem anderen Reisenden zugeteilt worden sei. Durch die spätere Vergabe der kostenlosen Zufallsplätze sollen Fluggäste, die einen bestimmten Sitzplatz kaufen möchten, länger eine Auswahl haben.

Bei einigen Reisenden sorgt die Entscheidung dennoch für Kritik. Sie befürchten, dass dadurch der Druck steigt, bereits bei der Buchung zusätzlich für einen bestimmten Platz zu bezahlen.

Wichtige Ausnahme für Familien

Für Familien mit kleinen Kindern gelten besondere Regeln. Nach den aktuellen Ryanair-Bestimmungen müssen Kinder zwischen zwei und elf Jahren neben einem begleitenden Erwachsenen sitzen. Entscheidet sich eine Familie für die kostenlose Zufallsvergabe, erhält das Kind einen Platz direkt neben einem Erwachsenen derselben Buchung, ohne dass dafür zusätzliche Sitzplatzgebühren anfallen.

Andere Erwachsene und Jugendliche derselben Buchung können allerdings getrennt sitzen. Wer als Familie oder Reisegruppe vollständig zusammensitzen möchte, sollte deshalb die verfügbaren Reservierungsmöglichkeiten vor dem Flug prüfen. Für Reisende ohne reservierten Sitzplatz gilt somit: Der Check-in kann weiterhin frühzeitig erledigt werden. Die genaue Sitzplatznummer erscheint aber normalerweise erst kurz vor dem Abflug in der Ryanair-App.