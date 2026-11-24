Arbeiten gehen und trotzdem kaum über die Runden kommen: Für viele Beschäftigte in Tirol ist das Realität. Eine neue AK-Umfrage zeigt, wie stark die hohen Lebenshaltungskosten die Menschen belasten.

35 Prozent der Beschäftigten in Tirol kommen mit ihrem monatlichen Haushaltseinkommen nur schwer oder sehr schwer aus. Das zeigt eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Tirol. Besonders betroffen sind Frauen und Menschen unter 40 Jahren.

Am Monatsende bleibt kaum Geld übrig

Nach Angaben des ORF bleibt 29 Prozent der Befragten am Monatsende kein oder kaum Geld auf dem Konto. Für 13 Prozent ist das jeden Monat der Fall, weitere 16 Prozent erleben diese Situation in den meisten Monaten des Jahres. Die Untersuchung zeigt außerdem, dass sich die finanzielle Situation zahlreicher Arbeitnehmer in den vergangenen Jahren verschlechtert hat. Viele Haushalte haben Schwierigkeiten, laufende Ausgaben für Wohnen, Lebensmittel und Energie zu decken.

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Jeder Zweite hat weniger Geld als 2023

Besonders auffällig ist der Vergleich mit der Situation vor drei Jahren. Die Hälfte der Befragten gibt an, heute weniger Geld zur Verfügung zu haben als 2023. Bei 26 Prozent fällt dieser Rückgang nach eigenen Angaben sogar deutlich aus. Dabei muss nicht unbedingt das Gehalt gesunken sein. Auch höhere Lebenshaltungskosten können dazu führen, dass vom monatlichen Einkommen weniger übrig bleibt.

34 Prozent der Beschäftigten mussten innerhalb der vergangenen zwölf Monate zumindest einmal ihr Konto überziehen oder sich Geld ausleihen, um ihre Lebenshaltungskosten bezahlen zu können. Fast ein Drittel berichtet außerdem, dass sich die persönliche Lebenssituation insgesamt während der vergangenen drei Jahre verschlechtert habe.

Finanzielle Belastung in Osttirol besonders hoch

Innerhalb Tirols gibt es deutliche Unterschiede. In Osttirol geben sogar 40 Prozent der Befragten an, mit ihrem Haushaltseinkommen schlecht auszukommen. Tirolweit sind es 35 Prozent. Auch bei finanziellen Engpässen fällt die Belastung in Osttirol stärker aus: 48 Prozent mussten innerhalb eines Jahres ihr Konto überziehen oder sich Geld ausleihen. Allerdings sind diese regionalen Ergebnisse wegen der kleineren Teilstichprobe vorsichtiger zu interpretieren.

Arbeiterkammer fordert Entlastungen

AK-Präsident Erwin Zangerl führt die schwierige finanzielle Situation vor allem auf die hohen Wohn-, Lebensmittel-, Energie- und Treibstoffpreise zurück. Bereits zu Jahresbeginn habe die Arbeiterkammer auf reale Lohnverluste in zahlreichen Berufsgruppen hingewiesen, die durch die Gehaltserhöhungen bislang nicht vollständig ausgeglichen worden seien.

Zangerl fordert deshalb mehr Maßnahmen für leistbares Wohnen sowie konkrete Schritte gegen den sogenannten Tirol- und Österreichaufschlag. Damit sind Preisunterschiede gemeint, durch die bestimmte Produkte und Dienstleistungen hierzulande teurer sind als in vergleichbaren Märkten. Der dauerhafte finanzielle Druck könne laut Zangerl auch die körperliche und psychische Gesundheit belasten. Zudem befürchtet er einen zunehmenden Vertrauensverlust in die Politik und gesellschaftliche Spannungen.

Grundlage der Erhebung sind die Antworten von 1.000 Tiroler Arbeitnehmern ab 16 Jahren, die das Marktforschungsinstitut MARKET zwischen dem 9. Oktober und dem 9. November 2026 im Auftrag der Arbeiterkammer befragt hat.