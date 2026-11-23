Leere Schulbänke, eine verschlossene Tür und ein Verdacht: In Kehl beginnt ein Einsatz, dessen Ursache die Polizei noch prüft.

Fünf Menschen sind am Montag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im deutschen Kehl tot aufgefunden worden. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelt es sich um einen Vater, drei seiner Kinder sowie eine weitere Angehörige. Zwei weitere Kinder versorgte der Rettungsdienst medizinisch. Ein Polizist und eine Zeugin wurden im Krankenhaus behandelt, weil sie durch das Gas leicht verletzt worden waren. Die übrigen Bewohner des Hauses erhielten Betreuung.

Alarm am Morgen

Ausgelöst wurde der Einsatz offenbar dadurch, dass die Kinder am Montagmorgen in der Schule fehlten. Da auf das Läuten an der Wohnungstür niemand reagierte, wurde gegen 11.30 Uhr die Polizei alarmiert. Schon beim Eintreffen der ersten Helfer stand der Verdacht im Raum, dass in der Wohnung Gas ausgetreten sein könnte. Aufgrund der möglichen Belastung kamen die Einsatzkräfte zunächst nicht hinein und forderten die Feuerwehr an. Danach betraten speziell ausgerüstete Beamte des Kriminaldauerdienstes die Wohnung.

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Ursache ungeklärt

Ob ein technischer Defekt oder eine Straftat den möglichen Gasaustritt verursacht hat, prüft die Polizei derzeit. Wie die deutsche „Bild“ berichtet, soll es sich nicht um ein Verbrechen handeln. Eine endgültige Klärung der Hintergründe steht noch aus.