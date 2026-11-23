Eine Geburtstagsfeier sollte der Höhepunkt des Sonntags werden. Stattdessen endet die Fahrt einer Mutter mit drei Kindern auf dem Dach.

Im norditalienischen Prata di Pordenone in Friaul-Julisch Venetien hat ein Verkehrsunfall eine 31-jährige Mutter das Leben gekostet. Ihre zwei Kinder sowie ein befreundetes Kind erlitten Verletzungen. Emanuela S. war am Sonntag, dem 22. November, gemeinsam mit den Kindern nach Villanova unterwegs, wo eine Geburtstagsfeier auf dem Programm stand. Der Unfall passierte gegen 11 Uhr auf der Via Vittorio Emanuele.

Unfallhergang

In einer Kurve geriet der Wagen von der Straße und krachte gegen ein Hindernis am Fahrbahnrand. Die Wucht des Aufpralls ließ das Fahrzeug sich überschlagen, es kam auf dem Dach zum Stillstand. Besonders die Fahrerseite war stark demoliert, ein Betonpfeiler einer Grundstückseinfriedung wurde zerstört.

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Die Frau am Steuer saß im Fahrzeug fest, die Feuerwehr musste sie befreien. Die Rettungskräfte bemühten sich, ihr Leben zu retten. Neben mehreren Rettungsfahrzeugen standen auch die Carabinieri im Einsatz.

Das vierjährige Mädchen, die Tochter der Lenkerin, wurde nach der Erstversorgung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Udine geflogen. Italienischen Medien zufolge zog sich das Kind schwere Verletzungen zu, sein Zustand wurde als kritisch geschildert. Am 23. November 2026 war die vierjährige Tochter laut Berichten außer Lebensgefahr. Der sechsjährige Sohn und das befreundete Kind galten als weniger schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus von Pordenone.

Offene Unfallursache

Weshalb die Frau die Kontrolle über das Auto verlor, blieb vorerst offen. Zum Unfallzeitpunkt regnete es, die Fahrbahn war nass. Ob das Wetter eine Rolle spielte, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Die Carabinieri nahmen am Unfallort Erhebungen auf, um den genauen Ablauf nachzuzeichnen.