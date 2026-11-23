Tarnfarbe im Gesicht, Helm auf dem Kopf: Im Bundesheer sind Soldatinnen kaum von Kameraden zu unterscheiden. Doch ihr Alltag hat eigene Hürden.

Gegenüber der „Krone“ schildern Soldatinnen des Bundesheeres, welche Herausforderungen ihr Dienst mit sich bringt. Äußerlich fällt es auf Anhieb schwer, sie von ihren männlichen Kameraden auseinanderzuhalten.

Immer mehr Frauen beim Bundesheer

Die Zahl der Soldatinnen beim österreichischen Bundesheer ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Waren 2015 noch 290 Frauen im militärischen Dienst, zählte das Bundesheer Ende 2024 bereits 818 Soldatinnen. Im Februar 2026 waren es sogar 868. Damit hat sich ihre Zahl innerhalb von rund elf Jahren beinahe verdreifacht.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Mittlerweile liegt der Frauenanteil unter den Soldaten bei 5,81 Prozent. Auch das Interesse am freiwilligen Ausbildungsdienst nimmt zu: 2024 meldeten sich dafür 216 Frauen, 2025 waren es bereits 262. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 20 Prozent innerhalb eines Jahres.