Zopf-Urteil zwingt Bundesheer zu neuen Frisur-Regeln

Ein Zopf, eine Geldstrafe, ein Verfassungsurteil – und plötzlich ändert das Bundesheer seine Regeln für alle.

Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs hat das Verteidigungsministerium die Vorschriften zur Haarlänge im österreichischen Bundesheer grundlegend überarbeitet. Ausgangspunkt war ein Rechtsstreit, den ein Vorarlberger Soldat angestrengt hatte – und in dem er schließlich Recht bekam. Der VfGH hatte am 2. April 2026 das bis dahin geltende Zopf-Verbot für Männer aufgehoben, nachdem einem Vorarlberger Offizier wegen seines Zopfs eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro auferlegt worden war.

Das Verteidigungsressort hatte die bisherige Regelung zur Haarlänge mit dem Verweis auf das „uniforme Erscheinungsbild und die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und Disziplin des Bundesheeres“ verteidigt. Der VfGH sah darin jedoch eine verfassungsrechtlich bedenkliche Ungleichbehandlung, da die entsprechende Verpflichtung ausschließlich für männliche Soldaten galt, nicht aber für Soldatinnen.

Neue Haarregeln

Auf Basis eines provisorischen Erlasses ist das Tragen langer Haare im Bundesheer nun generell gestattet. Zulässig sind dabei sowohl ein Dutt als auch ein geflochtener Zopf. Die neue Regelung gilt ausdrücklich geschlechtsneutral.

Im Erlass heißt es wörtlich: „Alle Soldatinnen und Soldaten haben zur Uniform des Bundesheeres ihr Haar so zu tragen, dass das Gesichtsfeld nicht eingeschränkt ist. Sollten dafür Hilfsmittel notwendig sein, müssen diese sowohl von der Form, als auch von der Farbe dezent gehalten sein.“

Bestehende Einschränkung

Eine Einschränkung bleibt jedoch bestehen: Abgesehen von Kopfbedeckungen darf offenes Haar nach wie vor keinen Kontakt mit Uniform- oder Ausrüstungsteilen haben. Die entsprechende Anweisung im Erlass lautet: „In derartigen Fällen ist dieses zu befestigen und zusätzlich bei entsprechender Haarlänge ein Dutt auf dem Hinterkopf oder zusammengebunden bzw. geflochten zu tragen.“