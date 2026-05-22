Gotteshaus brennt lichterloh – Turm kracht in sich zusammen (VIDEO)

Flammen verschlingen ein Gotteshaus, der Kirchturm stürzt ein – ein Großeinsatz in Serbien hält die Region in Atem.

In Botoš bei Zrenjanin ist am Freitag in einer serbisch-orthodoxen Kirche ein Feuer ausgebrochen, das sich so rasch ausbreitete, dass der Kirchturm in sich zusammenstürzte. Mehrere Feuerwehreinheiten standen im Großeinsatz, um die Flammen einzudämmen.

Wie N1 berichtet, wurde der Brand am Vormittag in der Toze-Markovic-Straße gemeldet, woraufhin die Einsatzkräfte sofort ausrückten. Gegen 12.40 Uhr war das Feuer einer Reporterin vor Ort zufolge noch immer nicht unter Kontrolle.



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Mindestens zwei Löschfahrzeuge waren vor Ort im Einsatz; zusätzlich versuchten die Feuerwehrleute mithilfe einer Hebebühne gegen die Flammen vorzugehen. Rund um das Kirchengebäude zog dichter Rauch auf.

Priester rettet Reliquien

Ein Priester, der seit rund 40 Jahren in dieser Kirche tätig ist, schilderte gegenüber N1, dass sich das Feuer mit enormer Geschwindigkeit ausgebreitet habe. Ihm sei es noch gelungen, Bücher sowie Reliquien aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen. Bei der betroffenen Kirche handelt es sich um ein als Kulturgut anerkanntes Gotteshaus, das regelmäßig von zahlreichen Gläubigen aufgesucht wird.

Ursache ungeklärt

Zur Ursache des Brandes lagen zunächst keine offiziellen Angaben vor. Ebenso fehlten zunächst gesicherte Informationen darüber, ob Personen zu Schaden gekommen sind.

Inoffiziellen Angaben zufolge soll es jedoch keine Verletzten gegeben haben.