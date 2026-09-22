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Oleschky-Krise

UN-Versammlung als letzte Hoffnung für abgeriegelte Stadt in der Ukraine

UN-Versammlung als letzte Hoffnung für abgeriegelte Stadt in der Ukraine
FOTO: Screenshot X
2 Min. Lesezeit |

6.000 Menschen, darunter Kinder, sitzen fest – während Moskau und Kiew sich gegenseitig die Schuld zuschieben.

In der russisch kontrollierten Stadt Oleschky in der Oblast Cherson spitzt sich die humanitäre Lage weiter zu. Russland und die Ukraine machen einander für die katastrophale Versorgungssituation verantwortlich, während die UN-Generalversammlung als nächste diplomatische Bühne rückt.

Am 21. September meldete sich der Kreml zu den gravierenden Versorgungsengpässen in Oleschki zu Wort. Die Stadt in der Oblast Cherson steht unter russischer Kontrolle und befindet sich seit 2023 an einer unveränderten Frontlinie. Laut ukrainischen Angaben sind rund 6.000 Einwohner von Hunger und Kälte bedroht – darunter 200 Kinder.

Diplomatischer Druck

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha kündigte an, die Lage in Oleschky auf internationalem Parkett zur Sprache zu bringen. „Wir werden die Oleshky-Frage hier auf höchster Ebene ansprechen“, erklärte er mit Blick auf die bevorstehende Debatte der UN-Generalversammlung, bei der fast 130 Staatsoberhäupter erwartet werden. Sybiha machte Russland für die Blockade der Hilfslieferungen verantwortlich: „Russland lässt keine humanitäre Hilfe ins Land.“

Bisherige Gespräche über eine Evakuierung der Zivilbevölkerung seien ergebnislos geblieben. Moskau weist die Vorwürfe zurück. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte: „Die Ukraine tut alles, um die Lieferung humanitärer Hilfe zu behindern.“

Festgefahrene Frontlinie

Oleschki liegt am Dnipro-Ufer in einem Abschnitt, an dem sich die Frontlinien seit Monaten nicht verschoben haben. Russische Drohnenangriffe und anhaltender Beschuss erschweren die Versorgung der Zivilbevölkerung zusätzlich.

Die politischen Forderungen Russlands, die Kiew als einer Kapitulation gleichkommend ablehnt, stehen einer Verhandlungslösung weiterhin im Weg.

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