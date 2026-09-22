Jahrelang ignoriert: Giftmüll-Deponie in Kroatien soll endlich verschwinden

Jahrelang wartete die Region – nun rückt die Sanierung einer gefährlichen Altlast in Lika einen entscheidenden Schritt näher.

In Gospić-Lika wird dieser Tage ein lang erwarteter Sanierungsplan öffentlich präsentiert: Die ehemalige Deponie PPK Velebit soll umfassend gereinigt und die weitere Ausbreitung der Schadstoffe dauerhaft unterbunden werden. Regierungsvertreter, zuständige Institutionen sowie Bürgerinitiativen nehmen an der Vorstellung teil. Den Vorsitz führt Vizepremier und Bauminister Branko Bacic.

Komplexe Sanierung

Angestoßen wurde der Prozess vom Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz, der dabei eng mit dem Ministerium für Umweltschutz und grüne Transition zusammenarbeitet. Die Sanierung gestaltet sich aus mehreren Gründen aufwendig: Insgesamt lagern auf dem Gelände rund 4.500 Tonnen loser Abfall – darunter geschredderte Kabel und Kunststoffreste, bei denen Analysen der Geotechnischen Fakultät gefährliche Eigenschaften nachgewiesen haben.

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„Es handelt sich um Abfall aus mechanischer Verarbeitung, darunter geschredderte Kabel und Plastik, für den durch Analysen auch gefährliche Eigenschaften festgestellt wurden“, heißt es seitens des Fonds. Wegen dieser Komplexität werden die Arbeiten in mehreren getrennten Verfahren abgewickelt. Den Zuschlag erhielt ein Konsortium aus fünf Unternehmen – CE-ZA-R d.o.o., C.I.A.K. d.o.o., SAUBERMACHER-TS d.o.o., KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. und KEMOKOP d.o.o. – zu einem Auftragswert von 8,77 Millionen Euro netto.

Dass es überhaupt so weit kam, war nicht selbstverständlich: Ein früheres Vergabeverfahren musste abgebrochen werden, weil keinerlei Angebote eingegangen waren.

Kritische Begleitung

Die Bürgerinitiative „Gospić ist unser Zuhause“ begleitet den Prozess kritisch und mit klaren Erwartungen. „Der Plan muss umsetzbar, fachlich fundiert sein und verbindliche Fristen haben. Auf weniger lassen wir uns nicht ein, denn die Bürger ganz Kroatiens haben sich geäußert“, betont die Initiative.

Für die Bevölkerung der Region geht es dabei um mehr als bloße Abfallbeseitigung – es geht um Gesundheit, Lebensqualität und das Vertrauen in staatliches Handeln.