KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Umweltskandal

Jahrelang ignoriert: Giftmüll-Deponie in Kroatien soll endlich verschwinden

Jahrelang ignoriert: Giftmüll-Deponie in Kroatien soll endlich verschwinden
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Jahrelang wartete die Region – nun rückt die Sanierung einer gefährlichen Altlast in Lika einen entscheidenden Schritt näher.

In Gospić-Lika wird dieser Tage ein lang erwarteter Sanierungsplan öffentlich präsentiert: Die ehemalige Deponie PPK Velebit soll umfassend gereinigt und die weitere Ausbreitung der Schadstoffe dauerhaft unterbunden werden. Regierungsvertreter, zuständige Institutionen sowie Bürgerinitiativen nehmen an der Vorstellung teil. Den Vorsitz führt Vizepremier und Bauminister Branko Bacic.

Komplexe Sanierung

Angestoßen wurde der Prozess vom Fonds für Umweltschutz und Energieeffizienz, der dabei eng mit dem Ministerium für Umweltschutz und grüne Transition zusammenarbeitet. Die Sanierung gestaltet sich aus mehreren Gründen aufwendig: Insgesamt lagern auf dem Gelände rund 4.500 Tonnen loser Abfall – darunter geschredderte Kabel und Kunststoffreste, bei denen Analysen der Geotechnischen Fakultät gefährliche Eigenschaften nachgewiesen haben.

„Es handelt sich um Abfall aus mechanischer Verarbeitung, darunter geschredderte Kabel und Plastik, für den durch Analysen auch gefährliche Eigenschaften festgestellt wurden“, heißt es seitens des Fonds. Wegen dieser Komplexität werden die Arbeiten in mehreren getrennten Verfahren abgewickelt. Den Zuschlag erhielt ein Konsortium aus fünf Unternehmen – CE-ZA-R d.o.o., C.I.A.K. d.o.o., SAUBERMACHER-TS d.o.o., KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. und KEMOKOP d.o.o. – zu einem Auftragswert von 8,77 Millionen Euro netto.

Dass es überhaupt so weit kam, war nicht selbstverständlich: Ein früheres Vergabeverfahren musste abgebrochen werden, weil keinerlei Angebote eingegangen waren.

Kritische Begleitung

Die Bürgerinitiative „Gospić ist unser Zuhause“ begleitet den Prozess kritisch und mit klaren Erwartungen. „Der Plan muss umsetzbar, fachlich fundiert sein und verbindliche Fristen haben. Auf weniger lassen wir uns nicht ein, denn die Bürger ganz Kroatiens haben sich geäußert“, betont die Initiative.

Für die Bevölkerung der Region geht es dabei um mehr als bloße Abfallbeseitigung – es geht um Gesundheit, Lebensqualität und das Vertrauen in staatliches Handeln.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Urteil
Signa-Prozess: Benko erneut schuldig gesprochen
| Rettungsdrama
Tourist will 15-Jährigen vor dem Ertrinken retten und verschwindet spurlos
| Waffenstillstand
Kein Frieden in Sicht: Russland lehnt Kiews Friedensplan ab
| Prozess
Nach sechs Messerstichen: Angeklagter entschuldigt sich bei Opfer mit Kuss
| Rettungseinsatz
Kein Handy, Dunkelheit: 69-Jähriger stundenlang allein im Schilf gefangen
MEHR AKTUELLE NEWS