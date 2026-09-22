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Unglück

Riesige Rauchwolke: F-16 stürzt auf US-Airbase in Deutschland ab

Riesige Rauchwolke: F-16 stürzt auf US-Airbase in Deutschland ab
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Schwarzer Rauch über Rheinland-Pfalz: Auf der US-Airbase Spangdahlem ist ein Kampfjet abgestürzt – Großeinsatz folgte sofort.

Auf der US-Luftwaffenbasis Spangdahlem in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag ein Kampfjet abgestürzt. Eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule stieg über der Unglücksstelle auf.

Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine F-16. Das Unglück ereignete sich auf dem Gelände der Airbase, in unmittelbarer Nähe der Ortschaften Beilingen und Speicher. Augenzeugen schilderten eine mächtige schwarze Rauchwolke, die sich über dem Absturzort erhob.

Für die Region ist es nicht das erste derartige Ereignis: Bereits 2006 und 2019 kam es in der Umgebung der Basis zu vergleichbaren Abstürzen.

Großeinsatz nach Absturz

Unmittelbar nach dem Vorfall wurde auf dem Gelände der Basis ein Großeinsatz der US-Einsatzkräfte eingeleitet. Die Feuerwehr Trier war zunächst alarmiert worden, erhielt jedoch kurz darauf Entwarnung, nachdem klar wurde, dass sich der Unglücksort auf militärischem Gelände befindet.

Die Airbase kündigte an, noch am Dienstagnachmittag eine offizielle Pressemitteilung herauszugeben. Die Bundeswehr teilte unterdessen mit, sich am selben Tag nicht öffentlich zu äußern.

Augenzeugin vor Ort

Auf der Airbase Spangdahlem sind neben Transportmaschinen auch F-16-Kampfjets stationiert. Das Gebiet ist damit bereits mehrfach Schauplatz von Abstürzen dieses Flugzeugtyps geworden.

Die Bürgermeisterin von Speicher befand sich zufällig in der Nähe und beobachtete das Geschehen aus unmittelbarer Nähe. Sie schilderte: „Ich hab gesehen, wie der schnell runtergegangen ist und danach eine große schwarze Rauchsäule.“

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KO KOSMO-Redaktion
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