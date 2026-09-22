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Rettungseinsatz

Kein Handy, Dunkelheit: 69-Jähriger stundenlang allein im Schilf gefangen

Kein Handy, Dunkelheit: 69-Jähriger stundenlang allein im Schilf gefangen
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

70 Meter tief im Schilf, kein Handy, keine Hilfe – ein 69-Jähriger saß stundenlang in der Dunkelheit am Neusiedler See fest.

Ein 69-jähriger Mann ist in der Nacht am Neusiedler See mit seinem Fahrzeug rund 70 Meter tief ins Schilf geraten und dort stundenlang eingeschlossen gewesen. Gerettet wurde er schließlich durch das bordeigene Notrufsystem seines Wagens.

Der Vorfall ereignete sich in den Nachtstunden. Da der Mann sein Mobiltelefon nicht bei sich hatte, war er von jeglicher Kommunikation nach außen abgeschnitten. Seine wiederholten Hupversuche, um auf sich aufmerksam zu machen, blieben in der Dunkelheit unbemerkt.

Rettung per Drohne

Erst gegen 3 Uhr morgens entschied sich der Mann, das im Fahrzeug integrierte Notrufsystem zu aktivieren. Nachdem der Alarm eingegangen war, rückten Einsatzkräfte aus und setzten eine Drohne ein, um den genauen Aufenthaltsort des Mannes im dichten Schilf zu lokalisieren. Polizei und Feuerwehr konnten ihn daraufhin befreien.

Da er sich in einem schlechten körperlichen Zustand befand, wurde er zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

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KO KOSMO-Redaktion
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