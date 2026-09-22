Nach sechs Messerstichen: Angeklagter entschuldigt sich bei Opfer mit Kuss

Sechs Messerstiche, drei davon am Hals – und ein Angeklagter, der sich als Opfer sieht. Salzburg erlebt einen brisanten Prozessauftakt.

Vor dem Salzburger Landesgericht wird seit Dienstag ein Fall verhandelt, der die Stadt im Dezember in Aufruhr versetzt hatte: Ein 29-jähriger Algerier, der erst im Vorjahr nach Österreich gekommen war, soll am 9. Dezember am Südtiroler Platz in Salzburg einen 30-jährigen Deutschen mit einem Klappmesser angegriffen haben. Insgesamt sechs Stiche wurden dem Opfer zugefügt – drei davon im Kopf- und Halsbereich.

Anklage wegen Mordes

Der Staatsanwalt erhob Anklage wegen versuchten Mordes. Dass die erlittenen Verletzungen nicht lebensbedrohlich waren, sei laut Anklage dem Zufall zu verdanken: „Dem Zufall geschuldet, dass die Verletzungen nicht lebensbedrohlich waren.“ Der Angeklagte, der bereits vorbestraft ist, bestreitet die Vorwürfe.

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Er habe sich lediglich gegen einen Angriff gewehrt, nachdem er sich durch Beleidigungen provoziert gefühlt hatte. Das Verfahren wurde auf den 3. November vertagt.

Angeklagter schildert Sicht

Vor Gericht schilderte der 29-Jährige seine Sicht der Ereignisse: „Ich habe keinen versuchten Mord begangen. Die haben mich angegriffen und ich habe mich verteidigt.“ Nachdem er bemerkt hatte, dass sein Gegenüber blutete, habe er das Messer fallen lassen und sei zu dem Verletzten gegangen.

„Als ich ,Blut‘-Schreie hörte, habe ich das Messer weggeworfen. Ich bin dann zu dem Mann, habe ihm einen Kuss auf den Kopf gegeben und mich entschuldigt.“