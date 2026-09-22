Er wollte zwei Mädchen helfen – dann wurde der 15-Jährige erstochen

Ein Streit auf einer Feier endet tödlich: Ein 15-Jähriger wird erstochen, ein weiterer junger Mann schwer verletzt – zwei Tatverdächtige sind auf der Flucht.

Ein tödlicher Messerangriff hat Marsberg im Sauerland erschüttert. Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr wurde im Ortsteil Essentho ein 15-jähriger Jugendlicher aus Dortmund durch Stichverletzungen getötet. Ein 18-Jähriger aus Marsberg wurde ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Medienberichten soll dem Streit ein Konflikt um rund 200 Euro vorausgegangen sein; Polizei und Staatsanwaltschaft haben dieses Motiv bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ging der Tat zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Tatverdächtigen aus Hamm und einer Gruppe aus Marsberg und Rüthen voraus, zu der auch die späteren Opfer gehörten. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Der 15-Jährige erlitt dabei tödliche Stichverletzungen und starb noch am Tatort, der 18-Jährige wurde schwer verletzt. Medien berichten darüber hinaus, dass zwei 15-jährige Mädchen im Mittelpunkt des ursprünglichen Streits gestanden haben sollen und die beiden späteren Opfer eingeschritten seien. Diese Details sind bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.

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Täter auf der Flucht

Unmittelbar nach der Tat leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber im Raum Marsberg und Olsberg zum Einsatz. Die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer aus Hamm waren nach dem zuletzt veröffentlichten Ermittlungsstand weiterhin flüchtig. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen übernommen. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft besteht derzeit keine Gefahr für die Allgemeinheit.

Erschütterte Anwohner

Der tödliche Vorfall sorgte in Marsberg und besonders im Ortsteil Essentho für große Bestürzung. Bewohner berichteten lokalen Medien von den umfangreichen Rettungs- und Polizeieinsätzen am Samstagabend. Auch der Ortsbürgermeister äußerte sich nach der Tat zur Betroffenheit im Ort.