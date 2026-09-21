Streit unter Senioren: Mann stirbt nach Prügelei um Strandliege

Ein Streit um eine Sonnenliege am Strand von Vouliagmeni endet mit einem Todesfall – zwei Personen sitzen in Gewahrsam.

Am Strand von Vouliagmeni, südlich von Athen, ist ein Streit um eine Sonnenliege tödlich eskaliert. Ein 82-jähriger Mann geriet am Sonntag mit einem 76-jährigen Mann und dessen 21-jähriger Begleiterin in einen Konflikt, der in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gipfelte.

Tödliche Eskalation

Der 82-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Die griechische Polizei hat den 76-Jährigen sowie die junge Frau vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ANA warten die Ermittler auf weitere Beweise, um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären.

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Der Strand von Vouliagmeni zählt zu den beliebtesten Badeorten der Athener Riviera und wird sowohl von Einheimischen als auch von Touristen frequentiert.