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Tragödie

Streit unter Senioren: Mann stirbt nach Prügelei um Strandliege

Streit unter Senioren: Mann stirbt nach Prügelei um Strandliege
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Streit um eine Sonnenliege am Strand von Vouliagmeni endet mit einem Todesfall – zwei Personen sitzen in Gewahrsam.

Am Strand von Vouliagmeni, südlich von Athen, ist ein Streit um eine Sonnenliege tödlich eskaliert. Ein 82-jähriger Mann geriet am Sonntag mit einem 76-jährigen Mann und dessen 21-jähriger Begleiterin in einen Konflikt, der in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gipfelte.

Tödliche Eskalation

Der 82-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo er kurz darauf seinen Verletzungen erlag. Die griechische Polizei hat den 76-Jährigen sowie die junge Frau vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ANA warten die Ermittler auf weitere Beweise, um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären.

Der Strand von Vouliagmeni zählt zu den beliebtesten Badeorten der Athener Riviera und wird sowohl von Einheimischen als auch von Touristen frequentiert.

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