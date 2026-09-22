Aus für Zeitumstellung? Österreich plant bereits bis 2031

Die Zeitumstellung bleibt uns vorerst erhalten: Jetzt werden Österreichs Termine gleich bis 2031 festgeschrieben.

Österreich bereitet die Zeitumstellung bereits für die kommenden fünf Jahre vor. Die Termine für Beginn und Ende der Sommerzeit von 2027 bis 2031 sollen nun per Regierungsverordnung national festgeschrieben werden. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer bringt die entsprechende Verordnung am 22. September in den Ministerrat ein. Die zugrunde liegenden Termine wurden von der EU-Kommission bereits im März veröffentlicht.

Fixierte Wechseltermine

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bringt die entsprechende Verordnung in den Ministerrat ein. Nach der geltenden EU-Regelung beginnt die Sommerzeit in allen Mitgliedstaaten am letzten Sonntag im März und endet am letzten Sonntag im Oktober. Die EU-Kommission veröffentlicht die konkreten Termine jeweils für mehrere Jahre im Voraus; Österreich übernimmt diese anschließend in eine nationale Regierungsverordnung.

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Im Einzelnen gelten folgende Daten: Im Jahr 2027 beginnt die Sommerzeit am 28. März und endet am 31. Oktober. Für 2028 sind der 26. März als Beginn und der 29. Oktober als Ende festgelegt. Im Jahr 2029 wird am 25. März vor- und am 28. Oktober zurückgestellt.

Im Jahr 2030 startet die Sommerzeit am 31. März und endet am 27. Oktober. Im letzten Jahr des Zeitraums, 2031, erfolgt die Umstellung auf Sommerzeit am 30. März, zurück auf Normalzeit geht es am 26. Oktober.

Abschaffung ungewiss

Über eine Abschaffung der halbjährlichen Zeitumstellung wird in der EU bereits seit Jahren diskutiert. Die EU-Kommission legte 2018 einen entsprechenden Vorschlag vor, das Europäische Parlament unterstützte 2019 grundsätzlich ein Ende der Zeitumstellung. Im Rat der EU konnten sich die Mitgliedstaaten bislang jedoch nicht auf eine gemeinsame Position einigen. Solange diese Einigung fehlt, bleibt das bisherige System bestehen.

Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Sorge, dass unterschiedliche Entscheidungen der Mitgliedstaaten zu einem unübersichtlichen Nebeneinander verschiedener Zeitregelungen in Europa führen könnten. Die EU-Kommission arbeitet deshalb derzeit an einer neuen Analyse und Studie zur Zeitumstellung, die bis Ende 2026 abgeschlossen werden soll. Zusätzlich ist ein Austausch mit Experten und Vertretern der Mitgliedstaaten vorgesehen.

Unabhängig von der Studie bleibt die derzeitige Regelung vorerst bestehen. Solange auf EU-Ebene keine neue gesetzliche Einigung erzielt wird, werden die Uhren weiterhin am letzten Sonntag im März vor- und am letzten Sonntag im Oktober zurückgestellt.