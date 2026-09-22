Stundenlang gestrandet: Reisende finden am Bahnhof nicht einmal ein WC

Stundenlang warten, keine Toilette, kein Weiterkommen – eine Zugfahrt von Wien nach Bratislava wurde für zahlreiche Reisende zur Geduldsprobe.

Ein Oberleitungsschaden hat am Samstag auf der Bahnverbindung zwischen Wien und Bratislava zu erheblichen Verzögerungen geführt. Zahlreiche Reisende mussten ihre Fahrt unterbrechen und anschließend auf Ersatzverbindungen ausweichen.

Der RX8 verließ den Wiener Hauptbahnhof um 13.15 Uhr in Richtung Bratislava, kam jedoch nur bis Leopoldsdorf. Wegen eines Schadens an der Oberleitung war die Strecke dort nicht mehr befahrbar, bestätigte ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif. Mehrere Busse brachten die betroffenen Fahrgäste anschließend nach Marchegg, von wo aus die Reise weitergehen sollte.

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Der Ersatzbus erreichte Marchegg laut einem betroffenen Reisenden erst gegen 14.40 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hätte der ursprünglich gebuchte Zug Bratislava bereits erreicht haben sollen.

Kein WC, kein Ausweg

Am Bahnhof Marchegg warteten zahlreiche Fahrgäste auf ihre Weiterreise. Ein Betroffener schätzte ihre Zahl auf rund 200 Personen. Für zusätzlichen Ärger sorgte die WC-Situation: Das unmittelbar beim Bahnhof gelegene Gasthaus „Zur Schiene“, über das Fahrgäste normalerweise Zugang zu einer Toilette haben, ist samstags geschlossen. Nach Angaben des Reisenden durften die Wartenden auch das WC für ÖBB-Mitarbeiter nicht benutzen.

Teure Eigeninitiative

Nach rund vier Stunden Wartezeit entschieden sich schließlich mehrere Fahrgäste, ihre Reise auf eigene Kosten mit dem Taxi fortzusetzen. Für eine Fahrt über die Grenze in die Slowakei wurden dabei laut dem Bericht mehr als 100 Euro verlangt.