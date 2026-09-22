Mehr als 25.000 Menschen in Drittstaaten abgeschoben, mindestens 410 Millionen Dollar zugesagt: Eine internationale Recherche legt das globale System hinter der US-Politik offen.

Mehr als 25.000 Menschen wurden seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus von den USA in Staaten abgeschoben, deren Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen. Das zeigt eine gemeinsame Recherche internationaler Medien, darunter der „Standard“, der „Guardian“ und die „Washington Post“. Interne Regierungsunterlagen zeigen, dass die US-Regierung bis Ende Juni mindestens 410 Millionen US-Dollar für Drittstaaten-Vereinbarungen autorisiert oder zugesagt hatte. Das entspricht je nach Wechselkurs rund 350 bis 360 Millionen Euro. Die Mittel umfassen sowohl direkte Zahlungen an Regierungen als auch Gelder für internationale Organisationen und Projekte in den Aufnahmestaaten.

Der mit Abstand größte Teil der Drittstaaten-Abschiebungen führte nach Mexiko: Rund 20.000 Menschen wurden dorthin gebracht, obwohl sie keine mexikanischen Staatsbürger waren. Tausende weitere wurden in insgesamt 27 andere Staaten in Lateinamerika, Afrika und weiteren Weltregionen abgeschoben. Besonders intensiv bemühte sich Washington um Abkommen in Afrika: Laut der gemeinsamen Recherche wurden 49 der 54 afrikanischen Staaten wegen einer möglichen Aufnahme von Drittstaatsangehörigen kontaktiert.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Büro für Remigration

Eine zentrale Rolle bei den Vereinbarungen spielt das 2025 im US-Außenministerium geschaffene „Office of Remigration“. Geleitet wird es von dem Diplomaten Christian Jove Ehrhardt, der bei Gesprächen mit ausländischen Regierungen laut einem von der „Washington Post“ anonym zitierten US-Beamten als Vertreter mit enger Verbindung zum Weißen Haus wahrgenommen werde. Das Büro ist mit rund 15 Beschäftigten im Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM) angesiedelt und in die Bereiche „Voluntary Returns and Maritime Migration“ sowie „Overseas Solutions“ gegliedert. Der Begriff „Remigration“ wurde in Europa insbesondere durch rechtsextreme und identitäre Bewegungen verbreitet und ist politisch stark umstritten. Nach den ausgewerteten Unterlagen wurden zudem erhebliche Mittel für internationale Organisationen wie IOM und UNHCR zugesagt. Diese Organisationen sind laut „Washington Post“ jedoch nicht selbst Vertragsparteien der bilateralen Abschiebeabkommen.

Rechtliche Anfechtung

Der First Circuit Court of Appeals in Boston bestätigte am 18. September 2026 in wesentlichen Punkten ein Urteil gegen die bisherige DHS-Regelung für schnelle Drittstaaten-Abschiebungen. Das Gericht stellte fest, dass Betroffene wirksam über das konkrete Zielland informiert werden und eine sinnvolle Möglichkeit erhalten müssen, eine Abschiebung wegen drohender Verfolgung oder Folter anzufechten. Die bisherige DHS-Richtlinie genügte diesen Anforderungen nach Auffassung des Gerichts nicht.

Die US-Regierung wird voraussichtlich versuchen, die Entscheidung vor den Supreme Court zu bringen. Ein DHS-Jurist erklärte unmittelbar nach dem Urteil zudem, die bisherige Regelung bleibe zunächst in Kraft, weil die Entscheidung des Berufungsgerichts noch nicht wirksam geworden sei.