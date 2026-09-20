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Messerangriff

Messer-Horror im Auto: Kind stirbt, zwei weitere und eine Frau in Lebensgefahr

Messer-Horror im Auto: Kind stirbt, zwei weitere und eine Frau in Lebensgefahr
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

**Ein Kind tot, drei weitere Opfer in Lebensgefahr – ein Messerangriff in Australien versetzt eine ganze Region in Schock.**

In Valley Heights im australischen Bundesstaat New South Wales hat sich am Sonntagmittag ein erschütterndes Verbrechen ereignet: Ein Kind wurde tot in einem Fahrzeug aufgefunden, nachdem es Opfer einer Messerattacke geworden war. Zwei weitere Kinder sowie eine Frau schweben nach dem Angriff in Lebensgefahr.

Kritischer Zustand

Rettungskräfte wurden am Nachmittag in die Waratah Road gerufen, wo sie eine Frau und drei Kinder mit teils schweren Stichverletzungen vorfanden. Für eines der Kinder kam jede Hilfe zu spät. Passanten hatten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte erste Hilfe geleistet.

Die beiden überlebenden Kinder, Berichten zufolge jünger als fünf Jahre, wurden in das Westmead Children’s Hospital eingeliefert und befinden sich in kritischem Zustand. Die verletzte Frau, die Schätzungen zufolge Mitte bis Ende vierzig ist, wird auf der Intensivstation des Westmead Hospital behandelt.

Ermittlungen laufen

Die Polizei sicherte den Tatort umgehend und leitete Ermittlungen ein. Über den genauen Hergang sowie ein mögliches Motiv ist bislang nichts bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird nicht nach weiteren Tatverdächtigen gefahndet.

Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, sachdienliche Hinweise zu melden – insbesondere Aufnahmen von Mobiltelefonen oder Dashcams könnten zur Aufklärung des Falls beitragen.

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KO KOSMO-Redaktion
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