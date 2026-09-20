Panne beim „Predator“: 40 Besucher hängen kopfüber fest (VIDEO)

Kopfüber, festgeschnallt, minutenlang – der Eröffnungstag des Oktoberfests hielt für rund 40 Besucher eine unfreiwillige Überraschung bereit.

Am Eröffnungstag des Münchner Oktoberfests kam es am Samstagabend zu einem unerwarteten Zwischenfall beim Fahrgeschäft „Predator“, der bei den betroffenen Besuchern für einen unvergesslichen – wenn auch unfreiwilligen – Moment sorgte.

Etwa 40 Fahrgäste saßen rund fünf Minuten lang kopfüber in den Gondeln des stillstehenden Karussells fest. Mehrere Personen klagten infolgedessen über Schwindel und Kreislaufprobleme und mussten von der Aicher Ambulanz versorgt werden. Auch Polizei und Feuerwehr rückten an den Einsatzort aus – als sie eintrafen, waren die Betroffenen jedoch bereits aus den Gondeln befreit worden. Die Ursache des technischen Ausfalls blieb zunächst ungeklärt.

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#oktoberfest #wiesn #münchen #fahrgeschäft ♬ Originalton – nicolestk @nicolestk Was für ein Start ins Oktoberfest… 😳🎡 Am ersten Tag kam es bei einem Fahrgeschäft zu einem technischen Defekt – während die Fahrgäste kopfüber in der Position festhingen. Über 10 Minuten ging gar nichts. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr kamen nacheinander vor Ort an, während das Team des Fahrgeschäfts versuchte, die Technik wieder zum Laufen zu bringen. Am Ende musste das Fahrgeschäft mithilfe eines Seils manuell zurück in die normale Position gebracht werden. 😳 Für die Fahrgäste muss das ein absoluter Albtraum gewesen sein. Einige sahen danach wirklich nicht gut aus. Ich bin zufällig daran vorbeigelaufen und konnte kaum glauben, was ich da gerade sehe. Ich dachte erst, das gehört zur Show… bis ich gesehen habe, dass sie wirklich festhängen. Hoffe es geht allen Beteiligten inzwischen gut. 🙏🏻 #predator

Der „Predator“

Der „Predator“ zählt zu den aufmerksamkeitsstärksten Attraktionen auf dem Oktoberfestgelände in München-Theresienwiese: Das Fahrgeschäft hebt seine Insassen in die Höhe und erreicht dabei Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h. Die Gondeln rotieren dabei in entgegengesetzter Richtung zur Trägerplattform – ein Erlebnis, das laut der offiziellen Oktoberfest-Webseite eine besondere Dimension hat: „Wer im Predator sitzt, bekommt eine Ahnung davon, wie sich ein Astronaut fühlen muss.“ Am Samstagabend blieb von diesem Nervenkitzel allerdings nur ein flaues Gefühl im Magen.

Großer Andrang

Das 191. Oktoberfest war bereits am Morgen mit großem Andrang gestartet – die ersten Besucher hatten noch vor der Öffnung der Festzelte Schlange gestanden. Der neue Oberbürgermeister Dominik Krause absolvierte seinen ersten Anstich mit zwei Schlägen. Die Sanitäter der Aicher Ambulanz hatten am Eröffnungstag insgesamt fast 600 Patienten zu betreuen.

Die Sanitäter der Aicher Ambulanz hatten am Eröffnungstag insgesamt fast 600 Patienten zu betreuen.