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Epidemie

Mehr als 3.600 Tote: Kongo testet neuen Impfstoff gegen Ebola

Mehr als 3.600 Tote: Kongo testet neuen Impfstoff gegen Ebola
FOTO: EPA
1 Min. Lesezeit |

Im schlimmsten Ebola-Ausbruch der kongolesischen Geschichte kämpft das Gesundheitspersonal täglich ums Überleben – mit einem Impfstoff als letzter Hoffnung.

Im Kongo wird derzeit der Ebola-Impfstoff Ervebo auf seine Wirksamkeit gegen den Bundibugyo-Stamm des Virus untersucht. Hintergrund ist der schwerste Ebola-Ausbruch, den die Demokratische Republik Kongo je erlebt hat: Seit der offiziellen Feststellung der Epidemie Mitte Mai wurden von der Weltgesundheitsorganisation mehr als 7.200 Infektionen und über 3.600 Todesfälle erfasst.

Ebolas Opferbilanz

Ebola hat in den vergangenen fünf Jahrzehnten auf dem afrikanischen Kontinent mehr als 15.000 Menschenleben gefordert – viele davon im Rahmen des aktuellen Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo. Die WHO koordiniert die internationale Reaktion auf die Epidemie und hat die Staatengemeinschaft zur Unterstützung bei der Eindämmung mobilisiert.

Schutz für Personal

Für das medizinische Personal, das täglich in direktem Kontakt mit Erkrankten steht, sind die laufenden Impfstofftests ein wichtiges Signal. Die Weltgesundheitsorganisation stellt in ihrer Notfall-Leitlinie fest, dass Ervebo als zugelassener Ebola-Impfstoff lediglich vor Erkrankungen durch den Zaire-Ebolavirus schützen soll. Für den Bundibugyo-Stamm gibt es bislang keinen zugelassenen Impfstoff, weshalb Ervebo im Rahmen klinischer Studien auf mögliche Kreuzschutzwirkung geprüft wird.

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KO KOSMO-Redaktion
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