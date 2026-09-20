Oktoberfest eröffnet: Erste Alkoholvergiftung nach nur vier Stunden

Zwei Schläge, ein neues Oktoberfest – doch schon Stunden nach dem Auftakt sorgte ein 19-Jähriger für den ersten Noteinsatz.

Pünktlich um 12 Uhr mittags eröffnete Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause das diesjährige Oktoberfest im Schottenhammelzelt – und bewältigte den traditionellen Fassanstich mit lediglich zwei Schlägen. Nur wenige Stunden später trübte ein medizinischer Zwischenfall die Eröffnungsfeierlichkeiten.

Medizinischer Zwischenfall

Gegen 15.45 Uhr musste ein 19-jähriger Festbesucher notärztlich versorgt werden. Der junge Mann hatte nach Angaben seiner Begleiter eine gesamte Flasche Wodka konsumiert und war daraufhin weder in der Lage zu stehen noch sich zu orientieren. Julian Tanzer von der Aicher Ambulanz Union schilderte die Situation so: „Freunde riefen den Rettungsdienst, weil er nicht mehr in der Lage war, zu stehen oder Herr seiner Sinne war.“

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Der 19-Jährige wurde in der Sanitätsstation auf dem Festgelände eingehend untersucht. Während des Oktoberfests sind dort 430 Einsatzkräfte im Dienst, darunter 36 Ärzte. Tanzer wies dabei auf einen wichtigen medizinischen Grundsatz hin: „Es ist gar nicht so selten, dass sich scheinbare Alkoholausfälle als ernsthafte Erkrankungen herausstellen.“

Umfang der Versorgung

Für derartige Fälle steht dem medizinischen Team auf dem Münchner Festgelände sogar ein Computertomograf zur Verfügung. Während der junge Mann seinen Rausch in der Sanitätsstation ausschlief, blieb er unter ärztlicher Beobachtung. Tanzer ergänzte: „Er wird noch eine Zeit bei uns verweilen.“

Zahlen aus dem Jahr 2025 verdeutlichen den Umfang der medizinischen Herausforderung: Von insgesamt 7.158 behandelten Personen während des Oktoberfests mussten 40 Prozent aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums betreut werden.