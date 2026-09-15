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Oktoberfest 2026

Wasser teurer als Bier: Diese Wiesn-Preise sorgen für Aufsehen

Wasser teurer als Bier: Diese Wiesn-Preise sorgen für Aufsehen
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Auf der Wiesn 2026 wird selbst Wasser teuer – in einem Zelt kostet der Liter sogar mehr als die günstigste Maß Bier auf dem Oktoberfest.

Wer beim Oktoberfest 2026 auf Alkohol verzichtet, muss teilweise tief in die Tasche greifen: In Kufflers Weinzelt kostet ein Liter Wasser 15,33 Euro – und damit mehr als die günstigste Maß Festbier auf der Wiesn.

Das Münchner Volksfest öffnet seine Tore am 19. September, doch schon im Vorfeld sorgen die Getränkepreise für Gesprächsstoff. Im Kufflers Weinzelt wird mit 15,33 Euro pro Liter Wasser der höchste Wasserpreis auf der Wiesn verlangt. Zum Vergleich: Im Augustiner-Zelt schlägt eine Maß Bier mit 14,90 Euro zu Buche – also weniger als das Wasser anderswo.

Im Durchschnitt kostet ein Liter Tafelwasser auf dem Oktoberfest 2026 rund 11,13 Euro. Wer sparen möchte, kann allerdings auch die kostenlosen Trinkwasserstellen auf dem Festgelände nutzen.

Bierpreise im Vergleich

Den höchsten Bierpreis des gesamten Oktoberfests verlangen unter anderem das Bräurosl und das Löwenbräu-Festzelt mit jeweils 15,90 Euro pro Maß. Wer genauer hinschaut, stellt fest, dass die Preise von Zelt zu Zelt erheblich schwanken. Im Fisch-Bäda etwa kostet ein Liter Wasser vergleichsweise überschaubare 8 Euro, in der Käfer Wiesn-Schänke sind es 9,80 Euro.

Das günstigste Bier auf dem gesamten Oktoberfest gibt es im Museumszelt auf der Oidn Wiesn sowie beim Familienplatzl – jeweils für 14,80 Euro pro Maß.

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