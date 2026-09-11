Oktoberfest 2026: Diese neuen Regeln gelten heuer auf der Wiesn

82 Seiten Regeln, sechs zugelassene Brauereien, ein verbotener Schampus-Regen – das Oktoberfest 2026 setzt neue Maßstäbe.

Das Oktoberfest 2026 in München steht ganz im Zeichen strenger Auflagen. Die Stadt wacht mit Nachdruck über die Einhaltung der Betriebsvorschriften, die für das heurige Jahr auf insgesamt 82 Seiten angewachsen sein sollen. Geregelt wird darin unter anderem, zu welchen Zeiten Bier ausgeschenkt werden darf und welche Brauereien überhaupt zum Zug kommen: Auf der Wiesn wird ausschließlich Bier der sechs Münchner Traditionsbrauereien Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Löwenbräu, Spaten und Hofbräu ausgeschenkt.

Marke & Schutz

Seit 2021 ist der Begriff „Oktoberfest“ als europäische Unionsmarke eingetragen – wer ihn verwenden möchte, benötigt dafür eine Lizenz. Die Wortmarke ist mit der Nummer 015535008 zugunsten der Stadt München beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) registriert und umfasst 22 Klassen von Waren und Dienstleistungen, darunter Tourismuswerbung sowie Konsumgüter wie Seifen, Kreditkarten, Schmuck, Kleidung, Spielwaren und Hoteldienstleistungen. Außerhalb der Europäischen Union greift dieser Schutz freilich nicht, weshalb Nachahmungen dort weiterhin möglich bleiben. Auch die Bezeichnung „Oktoberfestbier“ ist klar reglementiert: Das auf der Wiesn ausgeschenkte Oktoberfestbier wird von den sechs Münchner Traditionsbrauereien nach festgelegten Vorgaben gebraut. Bereits seit 1825 gilt zudem die Regelung, dass auf der Wiesn grundsätzlich nur Münchner Wirte Bier ausschenken dürfen.

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Nachhaltigkeit & Würde

Neben dem Markenschutz rücken auch Fragen der Nachhaltigkeit und des Festcharakters in den Vordergrund. Seit 1998 wird in einigen Zelten das Nachspülwasser der Bierkrugspülmaschinen für die Toilettenspülung genutzt, um den Wasserverbrauch zu senken. Neu ist hingegen das Verbot sogenannter Schampus-Duschen – also des gezielten Verspritzens von Champagner in den Festzelten.

Oberbürgermeister Dominik Krause hat sich klar positioniert: Die Wiesn solle nicht „zum Ballermann“ verkommen.