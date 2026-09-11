S5-Sperre zum Ferienende: Auf diese Umleitung müssen Autofahrer achten

Ausgerechnet zum Ende der Schulferien sorgen Sperren an der S5 bei Tulln für zusätzliche Verkehrsbehinderungen und das gleich für ein ganzes Wochenende.

Die S5-Ausfahrt Tulln sowie die Auffahrt in Richtung Krems bleiben von Freitag, 11. September, 20.00 Uhr, bis Montag, 14. September, 5.00 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Hintergrund sind umfangreiche Fahrbahnarbeiten auf einer Fläche von 4.200 Quadratmetern. Als Ausweichroute steht die Anschlussstelle Königsbrunn am Wagram (Niederösterreich) zur Verfügung.

Mehr Verkehr erwartet

Neben der S5 müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auch auf anderen Strecken mit deutlich mehr Verkehr rechnen. Besonders auf der A2, A10, A11, A12 und A13 ist am Wochenende mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Grund dafür sind unter anderem das Ferienende in mehreren west- und südösterreichischen Bundesländern sowie die Rückreisewelle aus dem Süden.

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Wer von Stockerau nach Tulln unterwegs ist, sollte die Umleitung über Königsbrunn am Wagram einplanen. Für alle, die von Tulln weiter in Richtung Krems fahren möchten, führt die ausgeschilderte Ausweichstrecke über Trübensee, Neuaigen und Bierbaum zur Anschlussstelle Königsbrunn am Wagram.

Die ASFINAG weist ausdrücklich darauf hin, dass mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen ist.