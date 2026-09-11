Nach Flächenbrand in Sarajevo: Zweiter Verdächtiger festgenommen

Nach einem Flächenbrand auf der Ilidža hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 32-jährige B. H. wurde am 10. September in der Straße Butmirskog bataljona aufgrund einer laufenden Fahndung festgenommen. Er soll gemeinsam mit einem bereits zuvor festgenommenen Mann den Brand gelegt haben.

Brand auf einer Wiese

Der Vorfall ereignete sich bereits am 3. September gegen 16 Uhr. Auf der Wiese „Izvorište“ in der Straße Vojnički vrt auf dem Gebiet der Gemeinde Ilidža geriet niedriger Bewuchs in Brand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf das Delikt „Izazivanje opće opasnosti“ – die Herbeiführung einer allgemeinen Gefahr.

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Als mutmaßlicher Beteiligter gilt neben B. H. auch Dž. Z. Dieser war bereits am selben Tag von den Polizeikräften festgenommen worden. B. H. konnte zunächst nicht gefasst werden, weshalb nach ihm gefahndet wurde.

Inhalt 1:

Zweiter Verdächtiger gefasst

Am 10. September gelang schließlich auch die Festnahme von B. H. Die Polizei nahm ihn gegen 12 Uhr in der Straße Butmirskog bataljona fest und überstellte ihn anschließend in die Räumlichkeiten des Innenministeriums des Kantons Sarajevo. Gegen ihn läuft nun eine kriminalpolizeiliche Untersuchung.

Inhalt 2:

Die Kantonsstaatsanwaltschaft Sarajevo wurde über den Fall informiert. Die Ermittlungen sollen klären, welche Rolle die beiden Verdächtigen bei der Entstehung des Feuers genau gespielt haben.

Inhalt 3:

Für die Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.