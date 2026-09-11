Flughafen Linz: Land übernimmt Stadt-Anteil für 1,325 Millionen Euro

Der Flughafen Linz-Hörsching bekommt neue Eigentümer – und Oberösterreich setzt dabei auf einen klaren Kurswechsel.

Das Land Oberösterreich kauft den 50-Prozent-Anteil der Stadt Linz am Flughafen Linz-Hörsching um 1,325 Millionen Euro. Bevor der Verkauf endgültig über die Bühne gehen kann, sind noch die Zustimmungen mehrerer Gremien sowie die kartellrechtliche Genehmigung erforderlich.

Bislang halten das Land Oberösterreich und die Stadt Linz jeweils die Hälfte des Flughafens. Nach monatelangen Gesprächen haben sich beide Seiten nun auf eine Neuordnung der Eigentumsverhältnisse geeinigt. Das Land will den Anteil der Stadt übernehmen und anschließend bis zu 49 Prozent der Anteile an private Investoren weitergeben.

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Die Zahlen verdeutlichen die Entwicklung: Der Flughafen fertigte 2019 noch 436.024 Fluggäste ab, 2022 waren es nur mehr 207.766 und 2023 232.911 Fluggäste. Trotz leichter Erholung liegen die Passagierzahlen damit weiterhin deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Kaufpreis offen

Die 1,325 Millionen Euro entsprechen dem Mittelwert der von KPMG ermittelten Bandbreite des Liquidationswertes des Flughafens – also jenem Wert, der sich bei einer Auflösung der Flughafen Linz GmbH und dem Verkauf ihrer Vermögenswerte ergeben würde. Der Kaufpreis wird vorerst noch nicht ausbezahlt und kann sich noch ändern, da am Flughafen voraussichtlich eine Sanierung des verunreinigten Bodens notwendig wird. Sobald die Kosten dafür feststehen, soll der Kaufpreis entsprechend angepasst werden.

Für den Abschluss des Verkaufs sind noch mehrere Zustimmungen erforderlich. Auf Landesseite müssen die Landesregierung, der Landtag, die Verkehrsholding und die Landesholding zustimmen. In Linz sind der Stadtsenat und der Gemeinderat am Zug. Zusätzlich steht noch die kartellrechtliche Genehmigung aus.

Landeshauptmann Thomas Stelzer formulierte das Ziel klar: „Wir wollen den Flughafen Linz wieder wirtschaftlich erfolgreich machen.“ Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer wiederum unterstrich, wo die Verantwortung künftig liegen soll: „Die Verantwortung für seine weitere Entwicklung soll künftig aber klar beim Land gebündelt werden.“

Private Investoren

Das Land Oberösterreich will bis zu 49 Prozent der Anteile an private Investoren weitergeben. Verkauft das Land diese Anteile später zu einem höheren Wert, soll auch die Stadt Linz am daraus erzielten Mehrerlös beteiligt werden. Diese Regelung wurde bereits zwischen Land und Stadt vereinbart.