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Schulangriff

Messerangriff an Schule in Zagreb: Zwei Menschen verletzt

Messerangriff an Schule in Zagreb: Zwei Menschen verletzt
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Messerangriff an einer Zagreber Schule erschüttert Kroatien – und hinterlässt Spuren weit über die Landesgrenzen hinaus.

Ein Schüler hat am Freitag in der Elektrotechnischen Schule in Zagreb einen Messerangriff verübt und dabei zwei Menschen verletzt. Ein 15-jähriger Mitschüler und eine 59-jährige Reinigungskraft wurden bei dem Vorfall attackiert – beide werden derzeit im Universitätsklinikum Zagreb behandelt.

Lehrer überwältigt Angreifer

Der Informatiklehrer Mario Bozuric war einer der Ersten, die die Situation erkannten. Er schildert die dramatischen Augenblicke: „Ich kam gerade zur Schule und sah, wie Kinder nach draußen rannten.“ Gemeinsam mit einem Kollegen gelang es ihm, den Angreifer zu überwältigen.

Kurz darauf wurde ein schwer verletzter Schüler in der Schultoilette aufgefunden. Was der Täter ihm gegenüber äußerte, lässt aufhorchen: „Da sagt mir das Kind, der Angreifer, dass er Schüler töten wollte.“

Zustand der Verletzten

Gesundheitsministerin Irena Hrstic informierte die Öffentlichkeit über den Zustand der Verletzten: Der 15-Jährige wird intensivmedizinisch überwacht, sein Zustand gilt jedoch als stabil. Die Reinigungskraft erlitt leichtere Verletzungen und befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Für Schülerinnen, Schüler und das Schulpersonal wurde umgehend ein psychologisches Betreuungsteam bereitgestellt, das die psychischen Nachwirkungen des Angriffs abfedern soll.

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KO KOSMO-Redaktion
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