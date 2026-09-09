74-Jähriger vor Gemeindezentrum erstochen

Freiburg erlebt innerhalb weniger Tage zwei Messerangriffe – und die Ermittler prüfen nun eine brisante Verbindung.

Am Dienstagabend kam es in Freiburg zu einem tödlichen Messerangriff auf einen 74-jährigen Mann. Der Vorfall ereignete sich vor einem kirchlichen Gemeindezentrum im Freiburger Stadtteil Rieselfeld. Um 21.24 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über die Auseinandersetzung ein.

Alle Bemühungen, den Schwerverletzten zu reanimieren, blieben ohne Erfolg – der Mann starb noch an Ort und Stelle. Der mutmaßliche Angreifer leistete bei seiner Festnahme keinerlei Widerstand. Über seine Identität, mögliche Hintergründe oder die genauen Umstände der Tat ist bislang nichts bekannt. Die Polizei Freiburg teilte jedoch mit, dass religiöse Beweggründe als Motiv ausgeschlossen werden und keine weiteren Personen angegriffen wurden.

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Mögliche Verbindung

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, wobei die Behörden auch einen möglichen Zusammenhang mit einem Vorfall vom vergangenen Sonntag untersuchen. Damals wurde in Freiburg ein 29-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt – der Täter in jenem Fall ist bis heute flüchtig. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall wegen eines versuchten Tötungsdelikts und fahndet nach dem bislang unbekannten Täter.

Ob zwischen den beiden Angriffen eine Verbindung besteht, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Überprüfung.