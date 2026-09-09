„Du bist meine Göttin“: Freundin der Mörderin (14) steht jetzt vor Gericht

82 Messerstiche, ein Friedhof, zwei Teenagerinnen – jetzt steht die zweite vor Gericht.

Am Wiener Landesgericht beginnt ein weiterer Prozess im Zusammenhang mit dem aufsehenerregenden Mord an einer Pensionistin auf dem Friedhof Baumgarten. Diesmal sitzt die Freundin der bereits rechtskräftig verurteilten Täterin auf der Anklagebank. Die 14-Jährige muss sich am 9. September 2026 vor einem Jugend-Schöffengericht verantworten.

Am 23. Februar 2026 wurde eine 64-jährige Pensionistin auf dem Friedhof Baumgarten in Wien-Penzing getötet. Die Frau erlitt 82 Stich- und Schnittverletzungen, vor allem im Kopf- und Halsbereich. Verantwortlich dafür war die damals 14-jährige Jenny – ein zum Schutz der Minderjährigen geänderter Name. Sie wurde im Juni rechtskräftig zu acht Jahren Haft verurteilt und in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht.

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Beitrag zum Mord

Nun muss sich ihre gleichaltrige Freundin vor Gericht verantworten, weil sie Jenny der Anklage zufolge zur Tat angestiftet haben soll. Ihr droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

Im Mordprozess gegen Jenny hatte diese bereits geschildert, in welchem Zustand sie sich vor der Tat befand: „Ich war so angespannt. Dann hab ich mein Messer genommen und hab an die Tat gedacht. Dass ich das machen muss. Dass ich jemanden umbringen muss.“ Sie gab außerdem an, ihrer Freundin von diesen Impulsen erzählt zu haben: „Ich hab mit meiner Freundin drüber geredet. Ich hab ihr erzählt, dass ich den Drang verspüre, das zu machen.“

Bestärkende Nachrichten

Chat-Nachrichten, die als Beweismittel vorliegen, sollen belegen, dass die nun Angeklagte Jenny aktiv bestärkte – unter anderem mit den Worten: „Ich glaube an dich. Du bist meine Göttin“, verfasst am 23. Jänner.

Die Kommunikation zwischen den beiden Mädchen war offenbar über einen längeren Zeitraum von Mordfantasien und dem Austausch von Gewaltvideos geprägt. Jenny schilderte im Prozess, welche Wirkung die Reaktion ihrer Freundin auf sie hatte: „Sie hat mich aufgemuntert. Dann wollte ich es noch mehr machen.“