Bub (7) muss mitansehen, wie sein Hund totgebissen wird

In Völkermarkt kam es am Dienstag zu einem erschütternden Vorfall: Ein Staffordshire Terrier griff einen Jack Russell Terrier an und tötete ihn – während ein siebenjähriger Bub, dem das Tier gehörte, das Geschehen aus nächster Nähe mitverfolgen musste.

Gegen 12.15 Uhr war der Junge mit seinem Jack Russell Terrier in der Nähe des elterlichen Wohnhauses in Völkermarkt unterwegs, als plötzlich ein Staffordshire Terrier aus einem angrenzenden Wohnhaus ins Freie gelangte. Der größere Hund attackierte den kleineren sofort und biss ihn mehrfach in den Rücken. Noch bevor eine Polizeistreife eintreffen konnte, erlag der Jack Russell Terrier seinen schweren Verletzungen.

Kind unter Schock

Der siebenjährige Bub blieb körperlich unverletzt, stand nach dem Vorfall jedoch unter Schock. Das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes wurde zur Betreuung des Kindes hinzugezogen. Die Halter des Staffordshire Terriers versuchten noch, die beiden Hunde voneinander zu trennen – jedoch ohne Erfolg.

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Sicherheit gefordert

Der Vorfall rückt die Frage nach ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Hundehaltung erneut in den Mittelpunkt. Gerade in dichter besiedelten Gebieten gilt eine zuverlässige Sicherung von Tieren als wesentliche Voraussetzung, um derartige Angriffe zu verhindern.

Nach § 8 des Kärntner Landessicherheitsgesetzes müssen Hunde an öffentlichen Orten, an denen erfahrungsgemäß mit einer größeren Anzahl von Menschen, Tieren oder Verkehrsmitteln zu rechnen ist, entweder einen Maulkorb tragen oder so an der Leine geführt werden, dass sie jederzeit beherrschbar sind. Für bissige Hunde gilt an öffentlichen Orten Maulkorb- und Leinenpflicht. Besondere Haltungsvorschriften allein aufgrund einer bestimmten Hunderasse gibt es in Kärnten derzeit nicht.