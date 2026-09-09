Tausende E-Mopeds betroffen – ab Oktober gelten völlig neue Regeln

Ab Oktober gelten für E-Mopeds deutlich strengere Regeln – allein in Wien könnten davon Tausende Zusteller betroffen sein.

Ab dem 1. Oktober tritt österreichweit eine weitreichende Neuregelung in Kraft, die insbesondere viele Essenszusteller in Wien betrifft: E-Mopeds gelten künftig rechtlich als Kraftfahrzeuge und werden damit klassischen Mopeds gleichgestellt.

Grundlage dafür ist die 36. Novelle der Straßenverkehrsordnung. Konkret dürfen E-Mopeds ab Oktober nicht mehr auf Radwegen, Radfahrstreifen oder anderen Radfahranlagen unterwegs sein. Stattdessen gelten für sie die Vorschriften für Mopeds: Führerschein, Helm, Versicherung, Zulassung, Kennzeichen und die regelmäßige Begutachtung nach §57a, das sogenannte Pickerl.

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Allein in Wien sind laut einer Schätzung des „Standard“ bis zu 5.000 solcher Lieferfahrzeuge unterwegs. Für viele bestehende E-Mopeds könnte die Umstellung problematisch werden, weil für eine Zulassung entsprechende Fahrzeugpapiere und Genehmigungen notwendig sind. Foodora setzt deshalb künftig vollständig auf Fahrräder und E-Bikes.

Foodoras Reaktion

Foodora, einer der größten Anbieter in der Wiener Zustellbranche, hat bereits Maßnahmen eingeleitet, um die Umstellung für seine Fahrerinnen und Fahrer zu erleichtern. Managing Director Dragan Milovanovic betont die Ernsthaftigkeit, mit der das Unternehmen die Neuregelungen angeht: „Wir nehmen die Einhaltung der neuen Regelungen sehr ernst.“ Und weiter: „Deshalb informieren wir frühzeitig, schaffen Möglichkeiten für persönlichen Austausch und investieren substanziell in passende Lösungen.“

Seit Juni informiert Foodora seine Rider über die bevorstehenden Änderungen. Bis 2027 plant das Unternehmen Investitionen im siebenstelligen Bereich. Zudem arbeitet Foodora mit dem Fahrradvermieter Cycle zusammen, über den Rider Fahrräder und E-Bikes zu vergünstigten Konditionen erhalten können.

Folgen für die Zusteller

Für viele Rider bedeutet die Neuregelung vor allem einen Fahrzeugwechsel. Robert Walasinski vom „Riders Collective“ verweist dabei auch auf Unterschiede zwischen den Liefermodellen: „Wer mit einem Kraftfahrzeug zustellt, muss nach Arbeitszeit, nicht pro Stück bezahlt werden.“ Beim Fahrradmodell sind hingegen – insbesondere bei freien Dienstverträgen – auch Bezahlungen pro Lieferung üblich.

Eine pauschale Einkommenseinbuße durch den Umstieg lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Foodora bietet sowohl freie Dienstverträge mit Bezahlung pro Bestellung als auch echte Dienstverträge mit Stundenentlohnung an. Der frühere österreichische Kollektivvertrag für Fahrradboten ist mit Ende September 2025 ausgelaufen und kann daher nicht mehr als allgemein gültige Grundlage für ein aktuelles Mindesteinkommen herangezogen werden.