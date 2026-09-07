Hund mit Bohrmaschine verletzt – Tierquäler kommt mit 750 Euro davon

Ein Hund, eine Bohrmaschine, kahle Stellen und blutunterlaufene Augen – ein Tiroler Fall landet vor Gericht und endet mit einer deutlichen Botschaft.

Am 10. Oktober 2023 quälte ein Mann aus Tirol seinen Hund mit einer laufenden Bohrmaschine. Das Tier trug kahle Stellen am Bauch und am Schwanz davon, zudem wurden blutunterlaufene Augen festgestellt. Die Bezirkshauptmannschaft ahndete den Vorfall zunächst mit einer Geldstrafe von 220 Euro.

Da die Tierschutzombudsperson diese Sanktion als nicht angemessen erachtete, erhob sie Beschwerde – mit Erfolg: Das Landesverwaltungsgericht Tirol hob die Strafe auf 750 Euro an. Darüber hinaus hat der Mann die Kosten für die tierärztliche Versorgung des Hundes zu übernehmen. Die Ersatzfreiheitsstrafe wurde auf einen Tag und zehn Stunden festgesetzt.

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Unfall-Version widerlegt

Die Einlassung des Beschuldigten, es habe sich um einen Unfall gehandelt, überzeugte das Gericht nicht. Es bewertete die Schilderung des Mannes als „völlig unplausibel und lebensfremd“ – ein Tier nähere sich einer laufenden Bohrmaschine nicht aus eigenem Antrieb. Der Mann selbst hatte angegeben, er sei übermüdet gewesen und hätte mit dem Hund „noch nie das beste Verhältnis“ gehabt.

Auch die tierärztlichen Befunde widersprachen seiner Version: Laut Gutachten können die Verletzungen an den verschiedenen Körperstellen nicht durch eine einmalige, zufällige Berührung entstanden sein.

Strafe im Unterbereich

Das Tierschutzgesetz sieht Geldstrafen von bis zu 7.500 Euro vor, im Wiederholungsfall sogar bis zu 15.000 Euro. Die ursprünglich verhängten 220 Euro entsprachen lediglich 2,93 Prozent des möglichen Höchstbetrags. Die Richterin hielt fest, dass die neue Strafe „weiterhin im unteren Bereich des Strafrahmens“ liegt, jedoch notwendig sei, um dem Gewicht des begangenen Unrechts gerecht zu werden.

Dass der Mann die ursprüngliche Strafe fristgerecht bezahlt habe, wie von ihm behauptet, ließ sich nicht bestätigen: Im Behördenakt findet sich eine Mahnung aus dem Feber 2026.