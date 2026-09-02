Sturz aus dem 5. Stock: Dreijähriges Mädchen überlebt fast unverletzt

Ein Sturz aus dem fünften Stock – und das Kind überlebt fast unverletzt. Was in Graz geschah, grenzt ans Unglaubliche.

In Graz ist am Dienstagabend ein dreijähriges Mädchen aus dem fünften Stockwerk eines Mehrparteienhauses gestürzt – und blieb dabei nahezu unverletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Eine Mutter befand sich gemeinsam mit ihren beiden Töchtern im fünften Obergeschoss eines Wohnhauses in Graz und wartete dort auf den Aufzug. Die 13-jährige Schwester hob die Dreijährige hoch, damit diese besser sehen konnte.

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Sturz in die Tiefe

Das Kleinkind lehnte sich dabei zu weit nach vorne, rutschte der älteren Schwester aus den Händen und stürzte in die Tiefe. Es landete in einem Steinbeet unterhalb des Gebäudes.

Das Rote Kreuz traf rasch an der Unfallstelle ein und versorgte das Mädchen, das zu diesem Zeitpunkt ansprechbar und bei Bewusstsein war, noch vor Ort. Anschließend wurde das Kind in die Kinderchirurgie des Landeskrankenhauses Graz gebracht.

Die dortigen Untersuchungen ergaben keine schwerwiegenden Verletzungen –

das Mädchen konnte die Klinik kurz darauf wieder verlassen.