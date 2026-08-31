62-Jähriger verletzt: Zwei junge E-Scooter-Lenker flüchten

Ein Zusammenstoß in Graz, zwei geflüchtete Kinder – und ein verletzter Radfahrer, der allein zurückbleibt.

Am Grazer Mühlgraben im Bezirk Liebenau kam es am vergangenen Sonntag zu einem Unfall, bei dem ein 62-jähriger Radfahrer aus Kärnten mit einem entgegenkommenden E-Scooter kollidierte und am linken Unterarm verletzt wurde. Der etwa zwölf Jahre alte E-Scooter-Lenker sowie ein weiterer, vermutlich rund achtjähriger Scooter-Fahrer entfernten sich anschließend vom Unfallort.

Flucht nach Zusammenstoß

Gegen 15 Uhr fuhr dem Kärntner ein E-Scooter entgegen, dessen Lenker trotz mehrfacher Zurufe nicht auswich. Der Radfahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern und stürzte anschließend nach rechts gegen einen Zaun, wobei er sich am linken Unterarm verletzte. Obwohl er versuchte, die beiden Kinder aufzuhalten, gelang es ihnen zu flüchten.

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Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet und ersucht Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 059133-654110 zu melden.