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Wien

E-Scooter rammt Vierjährigen – Kopfverletzungen, Anzeige

E-Scooter rammt Vierjährigen – Kopfverletzungen, Anzeige
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Abendspaziergang in Wien-Floridsdorf endet für einen Vierjährigen im Krankenhaus. Einen E-Scooter-Fahrer erwarten nun rechtliche Konsequenzen.

Ort des Geschehens

Am Donnerstagabend kam es in Wien-Floridsdorf zu einem Unfall, bei dem ein E-Scooter mit einem vierjährigen Kind zusammenstieß. Der Junge musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kollision in Floridsdorf

Das Unglück ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Ottilie-Bondy-Promenade. Ein 20-jähriger Lenker syrischer Herkunft war mit seinem E-Scooter unterwegs, als es aus bislang ungeklärten Gründen zur Kollision mit dem Kleinkind kam. Beide Personen kamen zu Sturz.

Der Fahrer zog sich dabei Abschürfungen am Knie zu, das Kind erlitt Verletzungen am Kopf sowie am linken Bein.

Anzeige erstattet

Die Berufsrettung Wien rückte umgehend aus, versorgte den verletzten Jungen vor Ort und transportierte ihn in eine Klinik. Sein Zustand gab keinen Anlass zur Besorgnis – Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Gegen den E-Scooter-Fahrer wurde Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung erstattet.

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