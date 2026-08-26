Wiener Krankenhaus unter Wasser: 26 Patienten mitten in der Nacht verlegt

Knöcheltief stand das Wasser auf der Station – ein Wassereinbruch trifft mitten in der Nacht ein Wiener Krankenhaus.

Gegen 5 Uhr morgens kam es am Mittwoch, dem 26. August, in der Klinik Wien-Floridsdorf zu einem Wassereinbruch. Betroffen war die Station für Orthopädie und Traumatologie. Zu Verletzungen kam es nicht.

Die 26 Patienten, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Station befanden, wurden laut Wiener Gesundheitsverbund innerhalb der Klinik auf andere Stationen verlegt.

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Wochen der Sperrung

Bereits jetzt steht fest, dass die Sanierungsarbeiten mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden. Die betroffene Station verfügt über insgesamt 32 Betten, von denen 16 nun gesperrt und übersiedelt werden müssen. Die Abteilung für Orthopädie und Traumatologie zählt insgesamt 116 Betten – in den kommenden Wochen werden davon 16 nicht zur Verfügung stehen.

Ein dem Medium „Heute“ vorliegendes Video dokumentiert das Ausmaß des Vorfalls: Wasser tropft von der Decke, der Boden der Station ist weiträumig überflutet. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen soll das Wasser bereits knöcheltief gestanden sein.

Ursache unklar

Die hausinterne Feuerwehr war unmittelbar nach dem Vorfall vor Ort. Erste Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sowie Trocknungsarbeiten wurden sofort eingeleitet. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt, ebenso wie die Ursache des Wassereinbruchs.

Als möglicher Auslöser wird aktuell ein defektes Verbindungsstück in einer Zwischendecke untersucht.