Harry und Meghan kehren nach Großbritannien zurück

Sechs Jahre nach ihrem Abgang kehren Harry und Meghan zurück – und diesmal bringen sie die Kinder mit.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind nach Jahren in Kalifornien, wo sie gemeinsam mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) gelebt haben, offenbar nach Großbritannien zurückgekehrt. Laut Berichten der BBC soll die Familie bereits heute auf britischem Boden gelandet sein.

Der Grund für die rasche Rückkehr dürfte maßgeblich mit den Kindern zusammenhängen: Sowohl Archie als auch Lilibet sind bereits an einer britischen Schule angemeldet, die kommende Woche in das neue Schuljahr startet. Für die beiden bedeutet das eine grundlegende Veränderung ihres Alltags – statt Sonnenschein an der amerikanischen Westküste erwartet sie nun das Leben in Großbritannien.

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Rückkehr als Privatpersonen

Am kommenden Montag, dem 31. August, ist in Großbritannien Feiertag. Ob Harry und Meghan diesen gemeinsam mit der Royal Family verbringen werden, ist nicht bekannt. Klar ist hingegen: Die Rückkehr der Sussexes erfolgt als Privatpersonen – eine Wiederaufnahme royaler Aufgaben ist nicht vorgesehen. Dennoch scheint es ihnen ein Anliegen zu sein, ihren Kindern eine engere Bindung an Harrys Herkunftsland zu ermöglichen.

Als weitere Beweggründe für den Umzug gelten Harrys persönliche Verbundenheit mit seiner Heimat sowie der Wunsch, wieder stärker in seine britischen Wohltätigkeitsprojekte eingebunden zu sein. Trotz aller Spannungen der vergangenen Jahre soll Harry Großbritannien, seine Freundschaften und seine dortigen Wurzeln vermisst haben.

Entspannung mit Charles

Auch die Beziehung zu König Charles (77) spielt eine Rolle. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn soll sich zuletzt merklich entspannt haben. Ein Leben in Großbritannien würde regelmäßige Begegnungen ermöglichen – und dem König mehr Zeit mit seinen Enkeln Archie und Lilibet verschaffen.

Wie die BBC berichtet, plant die Familie, sich in einem privaten Anwesen in den Cotswolds niederzulassen – einer malerischen Region westlich von London. Damit kehrt Großbritannien mehr als sechs Jahre nach dem Rückzug der Sussexes aus dem Königshaus in den Mittelpunkt ihres Lebens zurück.

Ein langjähriger Palast-Mitarbeiter sagte gegenüber BILD: „Die Mitarbeiter im Palast sind perplex und überrumpelt von dieser Nachricht.“ Und weiter: „Das kommt völlig überraschend. Damit hat selbst in der Königsfamilie niemand gerechnet.“