Wien-Meidling: FPÖ kritisiert weniger Polizeischichten

Weniger Polizei oder bloß smarter geplant? In Wien-Meidling eskaliert ein Streit, der weit über einen Dienstplan hinausgeht.

Inmitten der anhaltenden Diskussion über Jugendkriminalität gerät die Personalplanung im Stadtpolizeikommando Wien-Meidling in den politischen Fokus. Die Wiener FPÖ erhebt schwere Vorwürfe: Seit 1. August seien mehrere Dienstschichten in dem Kommando zurückgefahren worden. Die Freiheitlichen bezeichnen dies als „rot-schwarzen Sicherheitsskandal“.

„Wien braucht dringend mehr Polizisten auf der Straße und nicht weniger. SPÖ-Bürgermeister Ludwig hat mit seiner fatalen Willkommenspolitik die Sicherheitsprobleme dieser Stadt über Jahre mitverschärft, während ÖVP-Innenminister Karner jetzt auch noch beim Polizeipersonal den Rotstift ansetzt. Dieses rot-schwarze Totalversagen auf dem Rücken der Bevölkerung ist nicht länger hinnehmbar“, erklärt FPÖ-Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger.

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FPÖ alarmiert

Auch der Wien-Meidlinger FPÖ-Gemeinderat Lukas Brucker zeigt sich alarmiert. „Die Kriminalität im zwölften Bezirk ufert immer weiter aus. Messerstechereien und Raubüberfälle gehören längst zum traurigen Alltag. Besonders rund um Kabelwerk und Schöpfwerk terrorisieren ausländische Jugendbanden die Bewohner. Und ausgerechnet jetzt werden Polizeikräfte reduziert.“

Die FPÖ fordert, die Kürzungen zurückzunehmen und die Polizei in Wien-Meidling personell aufzustocken.

Polizei widerspricht

Die Polizei Wien weist die Vorwürfe entschieden zurück. Auf Nachfrage heißt es, die Personaleinteilung im Stadtpolizeikommando Wien-Meidling sei mit August sowohl für den Nacht- als auch für den Wochenenddienst „bedarfsgerecht optimiert“ worden. Am Gesamtpersonalstand habe sich nichts verändert: Im Kommando sind nach wie vor 188 Exekutivbedienstete im Einsatz.

Die Anpassung der Dienstplanung an unterschiedliche Tages- und Nachtzeiten sei ein regulärer Vorgang, der laufend vorgenommen werde. Die vorgenommenen Änderungen hätten laut Polizei „keinerlei Auswirkungen auf die polizeiliche Präsenz im Außendienst oder die Einsatzbereitschaft in den Bezirken“.