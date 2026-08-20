Jugendkriminalität in Wien: 82 Polizisten rücken zu Großeinsatz aus

82 Beamte, eine Nacht, ein Bahnhof – und Zahlen, die zeigen, wie ernst die Lage wirklich ist.

Am Mittwochabend rückte die Polizei mit 82 Beamten zum Bahnhof Wien-Meidling aus – im Rahmen einer Schwerpunktaktion, die sich gezielt gegen Jugendkriminalität richtet. Der Einsatz erstreckte sich bis in die frühen Morgenstunden und steht im Zusammenhang mit einer Strategie, die die Exekutive seit Monaten verfolgt, um insbesondere Gewalt- und Straßenkriminalität unter Jugendlichen einzudämmen.

Das Innenministerium zeichnet dabei ein eindeutiges Bild: Kriminalität werde jünger und zugleich digitaler. Vor allem bei der Straßenkriminalität, aber auch bei Radikalisierungstendenzen im Netz, spiele die Altersgruppe eine wachsende Rolle.

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Alarmierende Zahlen

Die Zahl der unter 18-jährigen Tatverdächtigen stieg innerhalb von fünf Jahren von 37.185 im Jahr 2021 auf 49.067 im Jahr 2025 – ein Zuwachs von 32 Prozent. Bei ausländischen Tatverdächtigen unter 18 Jahren verdoppelte sich der Wert im selben Zeitraum nahezu: von rund 11.000 auf rund 22.000.

Besonders markant fällt die Entwicklung bei syrischen Jugendlichen zwischen zehn und 14 Jahren aus – hier stieg die Zahl der Tatverdächtigen von 318 im Jahr 2021 auf 1.528 im Jahr 2025, was beinahe einer Verfünffachung entspricht. Auch der Langzeitvergleich unterstreicht den Trend: 2006 wurden 27.963 Tatverdächtige unter 18 Jahren erfasst, 2025 waren es 49.067 – ein Anstieg von rund 75 Prozent. Zum Vergleich: Die österreichische Bevölkerung wuchs im selben Zeitraum um lediglich etwa sechs Prozent.

Ein erheblicher Anteil dieser Fälle entfällt auf Wien: Von den 49.067 unter 18-jährigen Tatverdächtigen des Jahres 2025 wurden rund 16.400 in der Bundeshauptstadt registriert – das entspricht etwa einem Drittel des gesamten Aufkommens.

Polizei & Politik

Als institutionelle Antwort auf diese Entwicklung wurde im März 2024 unter Leitung des Bundeskriminalamts die Einsatzgruppe Jugendkriminalität eingerichtet. Seither führt die Polizei regelmäßig Schwerpunktaktionen durch, mit einem Schwerpunkt auf Wien. Dabei werden verschiedene Einheiten gebündelt: Neben Bezirkspolizisten kommen die Bereitschaftseinheit, Diensthundeführer sowie Kräfte der Fremden- und Grenzpolizei zum Einsatz.

Mittlerweile unterstützen auch Beamte aus anderen Bundesländern die Wiener Einsätze. Seit Bestehen der Einsatzgruppe wurden rund 1.600 Personen festgenommen, darunter etwa 600 Minderjährige. Allein im ersten Jahr der Einsatzgruppe, von März bis Ende 2024, kontrollierte die Polizei rund 55.500 Personen österreichweit. Darüber hinaus stellten die Beamten mehr als 200 Waffen sicher – in erster Linie Messer und Schlagringe.

Parallel zu den polizeilichen Maßnahmen setzt die Bundesregierung auf gesetzliche Verschärfungen. Als wesentliche politische Weichenstellung nennt das Innenministerium den im März 2025 gestoppten Familiennachzug, der künftig über eine Quote geregelt werden soll, wobei die erste Quote sehr niedrig ausfallen soll. Geplant ist darüber hinaus ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen Jugendkriminalität, das unter anderem eine verpflichtende polizeiliche Regelbelehrung, sicherheitspolizeiliche Fallkonferenzen, eine gefängnisähnliche Unterbringung für bestimmte Jugendliche sowie ein Messertrageverbot vorsieht.

„Die Jugendkriminalität ist und bleibt ein Sorgenkind. Deshalb müssen wir gerade in diesem Bereich ganz konsequent vorgehen und dagegenzuhalten. Wir werden die Schwerpunktmaßnahmen so lange fortsetzen, wie es notwendig ist“, erklärt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Die Kontrolleinsätze nach dem Muster des Mittwochabends am Bahnhof Wien-Meidling sollen jedenfalls fortgesetzt werden.