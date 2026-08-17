Polizei-Notstand in Wien: 48 Beamte aus Bundesländern helfen aus

Hunderte Bewerbungen, trotzdem freie Plätze – und Parks in Favoriten unter verschärfter Beobachtung. Wien hat ein Polizeiproblem.

Der Andrang auf die Wiener Polizei ist beträchtlich – und dennoch bleiben Ausbildungsplätze unbesetzt. Auf die 200 verfügbaren Plätze zum Aufnahmetermin im September entfielen rund 900 Bewerbungen, doch reicht das allein nicht aus, um die Polizeischulen vollständig zu befüllen. Das Innenministerium macht fehlende Qualifikationen bei einem Teil der Interessenten dafür verantwortlich und spricht von einer personellen „Herausforderung“.

Bundespolizeidirektor Michael Takacs mahnt in diesem Zusammenhang zu „konstruktivem Handeln“. An die Adresse der Gewerkschaft und der Wiener Bezirksvorsteher richtet er unmissverständlich aus: „Weder Unterschriftenlisten, noch Pappmodelle werden mehr Polizisten für Wien bringen.“ Sein Appell lautet: „Motivieren Sie Menschen, die Sie für geeignet für den Beruf des Polizisten halten.“

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Verstärkung aus Bundesländern

Während die Ausbildungskapazitäten nicht ausgeschöpft werden können, erhält Wien ab September vorübergehend Verstärkung von außen. 48 Beamte aus sechs Bundesländern werden für drei Monate in der Hauptstadt eingesetzt, mit einem klaren Schwerpunkt auf der Bekämpfung von Jugendkriminalität. Im Fokus stehen vor allem Parks in Wien-Favoriten, die verstärkt kontrolliert werden sollen.

Das Innenministerium begründet den Einsatz laut einer der APA vorliegenden Anordnung unter anderem mit „geballtem Auftreten von migrantischen Jugendgruppierungen“ sowie „gesteigerter Gewalt-, Raub- bzw. Eigentums- und Suchtmittelkriminalität“. Die zugezogenen Beamten unterstützen die Wiener Bereitschaftseinheit und sind für die Einsatzdauer in einem Hotel untergebracht. Bereits seit Anfang August sind zudem Polizisten aus den Bundesländern bei der Einsatzgruppe gegen Jugendkriminalität in Wien im Dienst.

Aus Wien-Favoriten selbst kommt der Ruf nach einer dauerhafteren Lösung. „Wir freuen uns natürlich über Unterstützung, aber wir würden uns eine nachhaltige Lösung wünschen“, erklärt ein Sprecher von Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ).

Kritik und Gegenpositionen

Auch Polizeigewerkschafter Gerhard Zauner (FCG) sieht die Situation als handlungsbedürftig an. „Wenn man zu wenig qualifizierte Bewerber findet, muss man halt auch etwas an den Rahmenbedingungen ändern“, sagt er. Zauner zufolge liegt die Abbruchquote während der zweijährigen Wiener Grundausbildung bei 50 Prozent, mit Stand Juli seien rund 650 Planstellen unbesetzt.

Kritik an der Entsendung von Beamten aus den Bundesländern kommt darüber hinaus von der FPÖ. Der steirische Nationalratsabgeordnete und AUF-Personalvertreter Reinhold Maier bezeichnet die Lage als „einen dauerhaften Notbetrieb“. Gegenseitige Unterstützung bei Großveranstaltungen sei unter Kollegen zwar gängige Praxis, die längerfristigen Abkommandierungen kritisiert er jedoch scharf: „Kein einziger Kollege will freiwillig für Monate nach Wien abkommandiert werden.“

Das Innenministerium hält dem entgegen, dass die Bewerberzahlen österreichweit steigen. Für das Jahr 2026 sind insgesamt 1.400 Aufnahmen an den Polizeischulen geplant. Auch die temporäre Versetzung von Beamten zwischen den Bundesländern sei keineswegs ungewöhnlich.

„Flexibilität und Beweglichkeit sind heute wesentliche Grundsätze moderner Polizeiarbeit“, erklärte Takacs. Wien selbst leiste dabei ebenfalls Unterstützung in anderen Teilen des Landes – Wiener Einheiten waren etwa beim Nova Rock in Nickelsdorf, bei Bundesligaspielen in der Steiermark sowie bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm im Einsatz.