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Dragojević vergisst seine Wurzeln nicht: Geldkuverts für 25 Partizan-Mitarbeiter

Dragojević vergisst seine Wurzeln nicht: Geldkuverts für 25 Partizan-Mitarbeiter
Foto: epa/ANDREJ CUKIC
1 Min. Lesezeit |

Erster Gehaltsscheck, erster Akt der Dankbarkeit: Was Vanja Dragojevic nach seinem Wechsel zu den Rangers als Erstes tat, spricht Bände.

Kaum hatte Vanja Dragojevic sein erstes Tor im Trikot der Rangers erzielt und diesen Moment ausgiebig gefeiert, machte bereits am nächsten Tag eine Geschichte die Runde, die weit über das Sportliche hinausgeht. Rund einen Monat nach seinem Wechsel nach Schottland wurde bekannt, was der Serbe unmittelbar nach Eingang seines ersten Gehalts in die Wege geleitet hatte – wie das Portal *Mozzart Sport* berichtet.

Dankeschön an 25

Dragojevic ließ den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sportzentrums „Teleoptik“ von Partizan Belgrad jeweils einen Umschlag mit Geld zukommen – als persönliches Dankeschön für alles, was sie ihm auf seinem Weg gegeben haben. Von den Anfängen seiner fußballerischen Entwicklung bis hin zur Kapitänsbinde bei Partizan waren es genau diese Menschen, die seinen Alltag prägten.

Insgesamt 25 Personen stehen auf der Liste – darunter Köche, Hausmeister, Portiere und Mitglieder des Physiotherapie-Teams. Zur Einordnung: Partizan kassierte für den Transfer von Dragojevic fünf Millionen Euro.

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