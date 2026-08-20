Neue Betrugsmasche: Gefälschte Mails locken mit Familienbeihilfe

Gefälschte Ministeriums-Mails kursieren in Österreich – und Betrüger haben es auf Bankdaten abgesehen.

Derzeit macht in Österreich eine neue Betrugsmasche die Runde: Kriminelle versenden gefälschte E-Mails im Namen des Bundesministeriums für Finanzen und nutzen dabei die Familienbeihilfe als Vorwand, um an persönliche Daten und Bankzugänge zu kommen. In diesen Nachrichten wird behauptet, es habe Probleme bei der Auszahlung gegeben – angeblich seien persönliche Daten missbraucht worden, um staatliche Leistungen unrechtmäßig zu beantragen oder auf fremde Konten umzuleiten. Um künftige Überweisungen sicherzustellen, werden die Empfänger aufgefordert, ihre Daten noch bis Ende der laufenden Woche zu überprüfen.

Auch Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat sich zu Wort gemeldet und warnt auf Instagram ausdrücklich vor diesen betrügerischen Nachrichten. Obwohl als Absender „Bundesministerium Finanzen“ angegeben ist, stammen die Mails tatsächlich von fremden Adressen – darunter offenbar auch solche von gehackten Unternehmensservern. Auch die im Umlauf befindliche Internetadresse des gefälschten Portals hat keinerlei Verbindung zum Bundesministerium für Finanzen. Besonders auffällig: Die verwendete Domain wurde erst am 18. August registriert.

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Gefälschtes Bankportal

Die betrügerischen Mails enthalten einen Link mit der Aufforderung „Jetzt Daten überprüfen und sichern“. Wer diesen anklickt, gelangt auf ein gefälschtes Portal, das zunächst persönliche Angaben wie Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Wohnadresse abfragt. Im nächsten Schritt werden die Nutzer gebeten, ihre Bank auszuwählen, woraufhin sich ein gefälschtes Onlinebanking-Fenster öffnet, das dem echten Portal der jeweiligen Bank täuschend ähnlich sieht. Wer dort Benutzername und Passwort eingibt, verschafft den Betrügern damit unmittelbaren Zugang zum eigenen Konto.

Auf ein weiteres Warnsignal macht „Watchlist Internet“ aufmerksam: den künstlich erzeugten Zeitdruck. Die Mails vermitteln sinngemäß, dass die Daten bis Ende der Woche bestätigt werden müssen – eine Taktik, die Empfänger zu schnellen, unüberlegten Handlungen verleiten soll. Wer überprüfen möchte, ob tatsächlich eine Nachricht von FinanzOnline vorliegt, sollte die offizielle Seite grundsätzlich direkt im Browser aufrufen und sich dort einloggen – niemals über einen Link in einer E-Mail. Behörden und öffentliche Stellen versenden keine Nachrichten, über die Bankdaten oder Onlinebanking-Zugänge abgefragt werden.

So reagieren Betroffene

Die Familienbeihilfe dient in diesem Fall lediglich als Lockmittel. Wer eine solche Mail erhält, sollte keinen Link anklicken und sich ausschließlich direkt über FinanzOnline einloggen. Wer bereits auf die gefälschte Seite hereingefallen ist, sollte umgehend seine Bank informieren und – sofern möglich – sofort das Passwort für das Onlinebanking ändern. In der Folge empfiehlt es sich, das Konto aufmerksam zu beobachten und bei ungewöhnlichen Abbuchungen erneut die Bank zu kontaktieren. Darüber hinaus ist eine Anzeige bei der Polizei ratsam.

Besonders hinterhältig: Nach solchen Vorfällen melden sich mitunter vermeintliche Bankmitarbeiter, die versprechen, verlorenes Geld zurückzuholen. Tatsächlich handelt es sich dabei häufig bereits um die nächste Betrugsmasche.