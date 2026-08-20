Geburtstagsnacht in Österreich eskaliert: Mann brutal zusammengeschlagen

Ein Geburtstagsabend endet für einen Steirer mit schweren Verletzungen – jetzt suchen Betroffene dringend Zeugen.

In der Nacht auf Freitag wurde ein Mann in Fürstenfeld (Steiermark) bei einem Angriff schwer verletzt. Ewald hatte seinen Geburtstag zuvor im Lokal „LaDo“ gefeiert. Gegen 3.30 Uhr brach er auf, um ein Taxi zu nehmen.

Auf dem Parkplatz vor dem Fürstenbräu soll die Lage plötzlich außer Kontrolle geraten sein. Einem öffentlichen Zeugenaufruf zufolge wurde zunächst ein Begleiter von Ewald von mehreren Personen zu Boden gebracht. Als Ewald einschreiten und deeskalieren wollte, richtete sich die Gewalt gegen ihn. „Als Ewald versucht hat, ihm zu helfen und zu schlichten, wurde er von den Angreifern zusammengeschlagen“, heißt es in dem öffentlichen Aufruf. Bei den Angaben zum Ablauf handelt es sich um die Schilderung der Betroffenen.

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Schwere Verletzungen

Die Verletzungen, die Ewald dabei erlitt, sind dem Aufruf zufolge erheblich: Ein Rippenbruch mit Pneumothorax (Lungenkollaps) sowie eine Fraktur der Augenhöhle werden genannt. Der Mann leide unter starken Schmerzen und befinde sich derzeit in Behandlung im LKH. Auf ihn wartet demnach ein langer Genesungsweg. Die Polizei war nach dem Vorfall vor Ort und nahm eine Anzeige auf.

Zeugen gesucht

Gesucht werden nun Personen, die sich zur fraglichen Zeit gegen 3.30 Uhr in jenem Bereich von Fürstenfeld aufgehalten und das Geschehen möglicherweise beobachtet haben. Auch Foto- oder Videoaufnahmen könnten zur Aufklärung beitragen. Wer die Beteiligten erkennt oder Hinweise zu ihrer Identität hat, wird ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Informationen können laut dem Aufruf auch direkt an die Polizeiinspektion Fürstenfeld weitergegeben werden. Sarah und Ewald setzen ihre Hoffnung auf Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise zu dem Vorfall können direkt an die Polizeiinspektion Fürstenfeld in der Schillerstraße 9, 8280 Fürstenfeld, unter der Telefonnummer +43 59133 6220-100 gegeben werden. „Jede Information hilft uns weiter!“, schreiben sie in ihrem Aufruf.